Estados Unidos reitera apoyo a Guaidó y a la Asamblea Nacional de Venezuela







15/01/2019 - 18:35:45

VOA.- Estados Unidos reiteró el martes su apoyo al presidente de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó y a la AN como "única entidad democrática legítima" de la nación sudamericana.



El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC por sus siglas en inglés), Garrett Marquis, dijo a la Voz de América que, “Estados Unidos ha expresado su apoyo a Juan Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional democráticamente electa ha declarado valientemente su autoridad constitucional para invocar el artículo 233 y convocar elecciones libres y justas. Estados Unidos apoya a la Asamblea Nacional como la única entidad democrática legítima en Venezuela".



CNN citando tres fuentes no identificadas, reportó también el martes que el presidente Donald Trump estaría considerando reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.



Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ha sido un fuerte defensor de la Asamblea Nacional, dijo que su organización hará "todo lo que pueda para apoyar a Venezuela" en esta "ventana de oportunidad" para hacer una "transición democrática".



Almagro, además añadió que si hubiese un nombramiento de un nuevo presidente del país la OEA "estaría lista para reconocer al nuevo representante permanente" de Venezuela ante el organismo. El siguiente paso sería "para el proceso que el gobierno ilegítimo empezó de renunciar a la Carta de Bogotá".



Entretanto en Venezuela, el parlamento de mayoría opositora, aprobó declarar al presidente Nicolás Maduro como usurpador de la presidencia en un debate que les tomó menos de dos horas.



La Asamblea Nacional considera ahora "nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo", tras desconocer el segundo mandato de Maduro, según el texto del acuerdo que ratificaron en la sesión. Es decir, las acciones no tendrán efecto, a pesar de su juramentación el pasado 10 de enero.



Una transición política sería la exigencia del Parlamento venezolano, que también plantea que los gobiernos congelen las cuentas que maneja Maduro y su gobierno, según un borrador del documento visto por Reuters.



"Hoy el Congreso declara que en este momento no hay presidente de la república", afirmó el diputado Jorge Millán. "Comencemos el proceso para recuperar el orden constitucional", agregó.



El Congreso solicitará que se "prohíba cualquier movimiento de activos líquidos por parte del estado venezolano en cuentas bancarias locales", señala el documento.



Los diputados trabajarán para celebrar elecciones libres, agrega el acuerdo leído al final del debate.



Asimismo, el presidente de la Asamblea, señaló en su Twitter que "se aprueba un Acuerdo histórico en donde este Parlamento asume sus competencias con base en los artículos 233, 333 y 350. Dios bendiga al pueblo de Venezuela".



La Asamblea Nacional también indicó que el parlamento está cumpliendo su promesa de decretar la amnistía a esos funcionarios que quieren ser protegidos y que, aunque no va a ser sencillo para el presidente del organismo, están cumpliendo su palabra.



El lunes, durante su balance de 2018 ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Maduro volvió a retirar sus críticas a la oposición, señalando a EE.UU. y Colombia como patrocinadores.



"Aquí va a seguir mandando el pueblo de Venezuela con Nicolás Maduro al frente de la Presidencia de la República, y la unión cívico militar. Sigue tú con tu aventura, sigue tú con tus muchachos inmaduros, que aquí está el pueblo con Maduro, sigan ustedes jugando a la política (...)", afirmó.