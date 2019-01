Ministra de Comunicación: No cometí ningún acto contrario a la ley





15/01/2019 - 18:30:26

La Paz, (ABI).- La ministra de Comunicación, Gisela López, deploró el martes lo que consideró ataques "infames" de la oposición para acaparar la atención de los medios de prensa con fines electorales y dejó en claro que no cometió ningún acto contrario a la ley.



"Como no tienen una propuesta andan detrás de esta ministra, buscando cámaras de televisión, buscando titulares en la prensa con mentiras, con falsedades y tanta es la cobardía que se amparan en la Constitución buscando inmunidad", dijo en una conferencia de prensa.



Legisladores de Unidad Demócrata (UD) interpusieron dos denuncias penales contra la Ministra de Comunicación, asegurando que incurrió en varios delitos al difundir una encuesta en favor del presidente Evo Morales, candidato a la reelección.



López mostró las carpetas de documentación de los 56 informes escritos, dos orales y una interpelación que presentó a los legisladores de oposición en diferentes oportunidades en las que expuso "con transparencia" que no existen malos manejos de recursos del Estado.



En esa línea, lamentó que los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo hayan preferido llegar a una instancia penal antes de seguir los canales legislativos procedimentales para una petición de informe o interpelación.



"Se han ido directamente al Ministerio Público a presentar una demanda penal con dos objetivos específicos: en primer lugar, un objetivo que esta relacionado al proceso eleccionario y, en segundo lugar, un objetivo de buscar acaparar la atención mediática", puntualizó.



Ante la falta de veracidad de las acusaciones, la Ministra de Comunicación dijo que los legisladores de UD pusieron de relieve en esa demanda el goce de prerrogativas (inviolabilidad personal) que tienen amparados en el artículo 151 de la Constitución Política del Estado.



"Lo ponen en su denuncia contra mí, porque saben que es una denuncia absolutamente falsa. No existe una norma que esta autoridad hubiese violado, no he cometido ningún acto contrario a la ley", remarcó.



López estableció que los ataques de los políticos de la derecha hacia su persona se constituyen, una vez más, en la unión del "gonismo y el separatismo".



"Una unión entre el gonismo y el separatismo para atacar de la forma más cobarde, con mentiras, a esta ministra", añadió.



En las últimas horas, López recibió muestras de apoyo ante el acoso político de la que es víctima de parte de diferentes sectores políticos, organizaciones sociales e instituciones.