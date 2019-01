Avicultores dan plazo de 48 horas al Gobierno para solucionar el problema de sobreproducción







15/01/2019 - 12:32:25

Los Tiempos.- La Federación Nacional de Avicultores dio un plazo de 48 horas a las autoridades de Gobierno para reunirse con ellos y dar una solución al problema de sobreproducción de pollito bebé que está generado pérdida al sector por los elevados costos de producción y menores precios de venta.



"Hemos pedido al gobierno que en 48 horas nos dé respuesta, hagamos de una vez, hemos pedido una reestructuración administrativa del Senasag, porque lamentablemente las autoridades que están ahora no pueden ejecutar los planes, hay una falta de política de sanidad avícola", manifestó Edgar Sandoval, presidente de los avicultores.



Indicó que la situación del sector es muy preocupante porque otra vez están tropezando con precios muy por debajo de los costos de producción. Dijo que actualmente en Santa Cruz el kilo de pollo vivo está bordeando los 5 bolivianos, y el costo de producción llega a 8,20 bolivianos, en el peor de los casos.



Señaló que el trabajo a pérdida se realiza hace dos semanas como consecuencia de no haber instalado políticas de sanidad avícola, programas de producción avícola nacional "que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo al gobierno, lamentablemente no se han instaurado y ahora vemos las consecuencias nuevamente".



En cifras, refirió, con información del Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), hay un requerimiento de la población de 17 millones de pollos al mes, pero "estamos produciendo pollito bebe por 21 millones, ahí tenemos un excedente grande, y tenemos una capacidad instalada de producción de 25 millones, entonces estamos en un excedente de capacidad instalada".



Sandoval lamentó que ya llevan dos años de trabajo con los ministerios de Desarrollo Rural y Desarrollo Productivo, y con el Senasag se trabajó en recabar los datos de la producción nacional para que de manera inmediata se instaure un plan de producción nacional que contempla eliminar la sobreproducción, "pero hasta el momento no hay nada".



También la aplicación de un plan de erradicación de enfermedades a nivel nacional, principalmente la enfermedad de Newcastle, "para poder certificar nuestras exportaciones y ser competitivos con precios" con miras a la exportación.



Pero con la administración actual del Senasag, "ese plan de erradicación de newcastle tiene avance cero, se han desembolsado recursos para llevar este plan, pero lo único que se ha hecho es vacunar a los de trasvase".



"Hemos estado exigiendo que el gobierno otra vez intervenga de inmediato con sus ministro César Cocarico (Desarrollo Rural) y Eugenio Rojas (Desarrollo Productivo) para restablecer los precios justos respecto a los costos mínimos de producción", apuntó el máximo dirigente de los avicultores.