Alcalde de Colomi se hace a la víctima y culpa a los medios de comunicación







15/01/2019 - 12:31:00

Opinión.- El alcalde del municipio de Colomi, en Cochabamba, Demetrio Pinto, acusó a los medios de comunicación de tergiversar sus declaraciones para denigrarlo a nombre de la libertad de expresión.



Reiteró que sus declaraciones sobre "enterrar vivo a los opositores" solo fueron metafóricas para influenciar en la población.



"Los medios de comunicación han exagerado lo que dije para influenciar en la población, también han tergiversado, denigraron y crearon discriminación contra mi persona y a nombre de la libertad de expresión, por una metáfora", manifestó la autoridad.



El domingo, el alcalde de Colomi amenazó a los políticos opositores con "enterrarlos vivos" si ingresan a esa población "con mentiras y ataques" al proceso de cambio y al presidente Evo Morales.



El lunes, legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) aseguraron que la amenaza del alcalde sólo fue una metáfora y que el oficialismo respeta el sistema democrático.



Igualmente Pinto aclaró que su declaración del domingo durante una concentración, que contó con la participación del presidente Evo Morales, no fue una amenaza de muerte sino una metáfora de que el triunfo del MAS "en las urnas" será contundente. Aseguró que los partidos podrán ingresar sin problema a la población para realizar proselitismo.



Pero ahora, el alcalde dijo que la oposición "ha utilizado una metáfora para iniciarme una persecución por los medios y redes sociales, porque su única arma es la mentira y a partir de esto me amenazan, agreden y discriminan".



Pinto afirmó que da garantías para que los opositores hagan campaña en Colomi, porque "el entierro que les daremos será con los votos y con las urnas".



"No tengan miedo, vengan y serán recibidos, pero no esperen mucho en las elecciones", advirtió.