Fiscalía no encubrirá a nadie en caso de corrupción en Policía de Bolivia





15/01/2019 - 12:29:51

Opinión.- La Fiscalía de Bolivia advirtió hoy que "no encubrirá a nadie", ni siquiera a oficiales de alto rango, si se demuestra que están implicados en un presunto caso de corrupción relacionado a las admisiones a la Academia Nacional de Policías (Anapol).



"El Ministerio Público no va escatimar ninguna situación ajena a la investigación y va a tener que imputar a las personas que corresponda. No se va encubrir a nadie, ni a ningún oficial de alto rango", sostuvo el fiscal departamental de La Paz, William Alave, citado en un comunicado de la Fiscalía.

Los fiscales Miguel Aramayo, Samuel Lima y Willy Rojas fueron designados por esa institución para investigar con celeridad el caso, en el que están involucrados empresas, personas particulares y policías, indicó Alave.

La semana pasada el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen iniciaron las investigaciones sobre presuntos pagos irregulares para los exámenes de postulantes a la Anapol.

Dentro de estas acciones, el viernes fueron detenidos y enviados a prisión de forma preventiva la abogada Fanny M.O. y el teniente Freddy T.H., a los que se ha acusado por varios delitos relacionados con corrupción y falsificación.

El Ministerio Público aseguró que convocará a declarar a quienes corresponda para contar con las pruebas necesarias para la imputación formal en contra de los implicados en este suceso.