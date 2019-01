Opositor presenta al TSE la confesión de ministra López







15/01/2019 - 12:28:08

Erbol.- El diputado opositor José Carlos Gutiérrez presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una ampliación de su denuncia contra el MAS por la difusión ilegal de una encuesta, adjuntando lo que considera la “prueba y confesión” de la ministra de Comunicación, Gisela López, quien admitió que el Gobierno divulgó ese estudio de opinión



Gutiérrez presentó la denuncia hace dos semanas ante el TSE. En la misma señala que se difundió una encuesta favorable a Evo Morales como espacio pagado en varios medios escritos, lo cual está prohibido por norma. El opositor pidió que el Tribunal cancele la personería jurídica del MAS, puesto que esa es la sanación que fija La Ley del Régimen Electoral (026) para partidos que divulguen estudios de opinión.



Luego, la Ministra de Comunicación reveló mediante Twitter que el Gobierno es el responsable de difundir la encuesta, pero a aseguró que no violó la norma electoral. Para la oposición, esa afirmación de López confirma que no sólo se vulneró la Ley 026, sino también se incurrió en delitos penales al usar recursos públicos en propaganda política.



El diputado Gutiérrez adjunto a su denuncia la afirmación de la Ministra de Comunicación en que confirma que el Gobierno difundió la encuesta. “Esperamos que el Tribunal lo tome en cuenta como prueba de cargo”, dijo.



“No existen dudas obviamente alguna sobre la ilegalidad cometida, por lo que ratificamos nuestra solicitud para que se apliquen las sanciones correspondientes establecida en nuestra normativa”, manifestó el opositor.



Gutiérrez recalcó que ya existe el antecedente de Unidad Demócrata Beni, que en 2015 fue eliminada de la carrera electoral por difundir una encuesta.



El opositor alertó que tal vez la intención del TSE es postergar el tratamiento de este tema hasta después de las Elecciones Primarias del 27 de enero. Dijo que no se puede permitir aquello.