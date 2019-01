Netanyahu a Irán: Salgan rápidamente de Siria. No dejaremos de atacar





15/01/2019 - 11:50:24

RT.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha realizado una advertencia a Teherán luego de que un oficial iraní afirmara que Irán se limita a proveer asesoramiento militar a Siria.



"Se lo digo: salgan rápidamente de ahí [Siria]. No dejaremos de atacar", declaró el primer ministro este martes, citado por The Jerusalem Post.



En unas declaraciones realizadas durante la ceremonia de nombramiento de Aviv Kochavi como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Netanyahu se refirió a la afirmación del general iraní Hasán Firouzabadi de que Teherán continuará con su "presencia de asesoramiento" en Siria si Damasco así lo solicita.

Soldados israelíes en Tulkarm (Cisjordania), 17 de diciembre de 2018.



"Siempre mienten. Están mintiendo con eso y están mintiendo cuando dicen que el intento de lanzar un satélite al espacio fracasó", aseveró el primer ministro hebreo, acusando a Irán de intentar desarrollar misiles balísticos intercontinentales.



Operaciones israelíes en Siria



Horas antes, el jefe de personal saliente de las FDI, Gadi Eisenkot, reconoció por primera vez que Tel Aviv proporcionó armas ligeras a grupos rebeldes sirios durante los siete años de guerra civil en el país árabe.



Aunque los vínculos directos entre los rebeldes sirios y los comandantes israelíes apenas acaban de ser revelados, los rumores de estrechos lazos militares entre los militantes armados y el Gobierno israelí han estado circulando durante años.



Bombardeos "casi diarios"



Foto ilustrativa La Casa Blanca habría pedido al Pentágono que prepare opciones militares contra Irán



Poco antes, Eisenkot admitió que su país lleva a cabo desde hace años una campaña no declarada de bombardeos "casi diarios" contra Irán y sus representantes en territorios de Siria y el Líbano, precisando que tan solo en 2018 Israel lanzó alrededor de 2.000 bombas sobre presuntos objetivos vinculados con el país persa.



Pese a las reiteradas quejas de Beirut y Damasco, que acusan al país hebreo de violar sistemáticamente su soberanía y de ayudar a los terroristas con sus incursiones aéreas, este tipo de ataques no han cesado. Asimismo, Siria afirma que la mayoría de misiles y bombas israelíes están siendo interceptados de manera rutinaria por sus defensas antiaéreas.



Con todo ello, según afirma Netanyahu, las FDI podrían incluso aumentar sus operaciones militares contra Irán en Siria después de la retirada de EE.UU. del país árabe.