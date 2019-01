Transporte de Oruro deciden continuar en paro por falta de atención de autoridades municipales







15/01/2019 - 11:17:17

Oruro, (ABI).- El dirigente de la Federación de Choferes San Cristóbal, Edson Choque, informó el martes que decidieron continuar con el paro y bloqueo de calles en la ciudad de Oruro, en demanda de atención a varios pedidos por parte de las autoridades municipales.



"Hemos decidido continuar con el paro y bloqueo al no habernos recibido la autoridad edil, continuamos con la movilización más contundente porque nuestros compañeros del área provincias se están replegando a la ciudad y así estamos empezando el segundo día de bloqueos", informó a los periodistas.



El transporte sindicalizado exige obras al Alcalde, Saúl Aguilar, y una reunión para establecer sus demandas.



"Que dé la cara, que nos convoque y asistiremos al primer llamado porque no queremos perjudicar a la ciudadanía y los pedidos no solo son de beneficio del sector del transporte", refrendó.



Respecto a las boletas de infracción que entregaron oficiales de la dirección de tránsito y el decomiso de placas, el dirigente dijo que conversaron con el comandante de la Policía, Freddy Betancourt, para la devolución, "caso contrario no se levantaran el bloqueo".



Minibuses, camiones, volquetes, bloquean diferentes puntos de la ciudad y la gente debe utilizar bicicletas, motocicletas para trasportarse.