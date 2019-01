Cantante de música urbana Pitbull celebra hoy 38 años





15/01/2019 - 10:28:08

Notitarde.- Hoy esta de cumpleaños uno de los cantantes con más sabor de los últimos tiempos, Pitbull, el Mr. 305 celebra 38 años y lo hace con todo el éxito del mundo.



El polémico y talentoso artista llamado, Armando Christian Pérez, ha puesto el sabor en cada fiesta del mundo, dejando su estilo grabado en la música.



No obstante, un largo camino es el que ha recorrido el interprete desde que estreno su primer tema “está tan linda, está tan rica…”, y lo demás es historia.



Asimismo, su inconfundible ritmo se ha fusionado con reconocidos artistas como Christina Aguilera, Chris Brown, Usher, Enrique Iglesias, Jennifer López, entre otros.

Pitbull y su vida personal



Aunque el estrellato lo persigue encontró la manera mantener oculta su vida privada Impresionante de todo es que lo ha hecho consiguiendo mantener al mismo tiempo su vida personal en el más estricto anonimato.



Uno de los aspectos que más cuida es su papel de padre, tiene seis niños de los que no se conocen las edades ni los nombres lejos de la atención mediática.



Ver esta publicación en Instagram The biggest room in the world is the room for improvement. Una publicación compartida de Pitbull (@pitbull) el 4 Dic, 2018 a las 11:04 PST







“Mis hijos son mi mundo, lo que les hace tan especiales para mí es que ellos son quienes me ofrecen amor genuino. Para ellos no soy Pitbull, Armando, Chris o Mr. Worldwide o Mr. 305, no, para ellos soy papi”, explica el cantante en muchas entrevistas.



Finalmente, asegura que no desea que sus hijos vivan a su sombra y espera que tengan oportunidades genuinas y no por ser hijos del famoso cantante.