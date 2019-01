Protagonistas de Daredevil se unen para salvar la serie







15/01/2019 - 10:25:10

Notitarde.- Daredevil, una de las series más vistas de Netflix fue cancelada inesperadamente de la plataforma; causando así un gran descontento entre los fanáticos del personaje y el elenco.



Muchos pensaban que el diablo de Hell’s Kitchen iba ser renovado por una cuarta temporad, pero no fue así. Este hecho ocurrió luego que otras series de la propia casa, también producidas por Marvel, Iron Fisty Luke Cage fuesen canceladas.



Ahora, tras el amargo sabor de no tener nuevas aventuras de esta serie en el catálogo de Netflix, muchos fanáticos e incluso miembros del elenco, se han unido para hacer una campaña para rescatarla y solicitarle a la compañía de streaming cambie de parecer y la renueve.



Entre las personas que apoyan la petición se encuentran Charlie Cox que da vida al personaje, el cual pidió colaboración de la gente en un panel de la ACE Comic Con, además el actor Vincent D’Onofrio, a dado eco sobre la campaña.



El actor Charlie Cox, dijo no haberse esperado la noticia: “La verdad es que sentí que teníamos muchas historias que contar, y aunque entiendo la cancelación, me entristece mucho”.



También habló de lo mucho que ha significado para él interpretar a su personaje, “es raro pensar que no volveré a ser Matt Murdock otra vez. Es un sentimiento extraño, porque ha sido una parte muy importante de mi vida durante los últimos cuatro años y medio”.

Motivos de la cancelación de Daredevil



Mucho se ha especulado sobre los motivos que han llevado a la cancelación de Daredevil por parte de Netflix y sobre si el lanzamiento en 2019 de la plataforma Disney+ ha tenido algo que ver con ello.







Por otra parte, el fandom de Daredevil no ha sido el único que se ha movilizado para intentar salvar su serie. La campaña de #SaveDaredevil guarda muchas similitudes con la de #SaveShadowhunters, iniciada meses atrás cuando se anunció la cancelación de la serie distribuida internacionalmente por Netflix.