Robbie Williams tiene una guerra musical y de vecinos con Jimmy Page







15/01/2019 - 10:16:15

Quien.- Robbie Williams y Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin viven en la misma zona residencial de Londres, Holland Park, donde el primero pretende construir una piscina. Sin embargo, Page se niega a la obra, pues cree que puede dañar su mansión, construida en 1875 por el arquitecto victoriano William Burges y que es contigua a la de Williams.



Esto ha provocado que el ex integrante de la boy band Take That! tome venganza desde su casa, poniendo a todo volumen canciones de Pink Floyd, Deep Purple y Black Sabbath, bandas con las que Page llegó a rivalizar.





“Williams ha tocado la música de las bandas de rock archirrivales Black Sabbath, Pink Floyd y Deep Purple. Obviamente sabe que molesta al señor Jimmy Page”, expone una carta sin firma enviada al consejo vecinal de Kensingtone y Chelsea, según la BBC.



“También ha habido reportes de que Robbie Williams se ha disfrazado para imitar al icónico líder y cantante principal de Led Zeppelin, Robert Plant, usando una peluca larga y metiendo una almohada debajo de su camisa en un intento de burlarse o imitar la barriga de cerveza que Robert Plant ha adquirido en su vejez”, expone la misiva.



Fue en diciembre cuando a Williams se le otorgó el permiso para construir su alberca, sin embargo, las obras iniciarían hasta que se haga una revisión sobre posibles afectaciones por vibraciones de la construcción.