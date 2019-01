Revelan imágenes de la guapa suegra de Luis Miguel





15/01/2019 - 10:13:54

Quien.- A pesar de que Luis Miguel siempre ha sido muy hermético con respecto su vida personal y sentimental, afortunadamente para todos sus seguidores las cosas han cambiado en los últimos años.



Tras darse a conocer que el intérprete sostiene un romance con su corista Mollie Gould, misma con la que ha sido captado en diversas ocasiones, ahora es la joven cantante quien a través de su cuenta de Instagram ha mostrado el rostro de su madre.





Junto al mensaje: “Estoy muy agradecida de llamar a esta hermosa mujer mi mamá”, Gould reveló la identidad de la suegra de uno de los hombres más asediados del medio artístico.



Aunque la relación entre LuisMi y Mollie ha sido muy criticada por la evidente diferencia de edades entre ambos, destacando que Michelle Salas , hija del “Sol”, es más grande que la corista, se desconoce qué es lo que opine la madre de Gould sobre el controversial romance de su hija.



¿Será que con este mensaje Mollie este agradeciendo el apoyo de su madre en su relación sentimental con Luis Miguel?



Ver esta publicación en Instagram I’m so grateful to call this beautiful woman my momma💖🙌🏼 Una publicación compartida de Mollie Gould (@foreveramollie) el 14 Ene, 2019 a las 10:21 PST