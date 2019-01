Tras meses de ausencia, Selena Gomez regresa a Instagram con importante mensaje







15/01/2019 - 10:11:31

Quien.- La cantante Selena Gomez sorprendió la tarde de este lunes al compartir una fotografía en Instagram tras casi cuatro meses de ausencia en la famosa red social.



“Ha pasado tiempo desde la última vez que escucharon de mí, pero quería desearles a todos un feliz Año Nuevo y agradecerles por su amor y apoyo. El año pasado fue definitivamente un año de autorreflexión, desafíos y crecimiento. Siempre son esos desafíos los que te muestran quién eres y lo que eres capaz de superar. Confíe en mí, no es fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido y espero con ansias el año que empieza. Los amo a todos”, posteó al pie de tres imágenes en las que aparece posando de distintas maneras.





En la primera imagen la vemos recostada al tiempo que luce un sexy escote. En la segunda posa con una lupa y en la tercera apenas se distingue su silueta sobre una cama.



La ex de Justin Bieber vivió un 2018 bastante complicado por el trasplante de riñón al que se sometió, su ruptura definitiva con Justin Bieber y su reciente ingreso a un centro psicológico para tratar sus problemas de ansiedad.