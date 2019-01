El futuro de la contracepción ya está aquí: Desarrollan un parche que tendría efecto durante meses







15/01/2019 - 09:54:20

Actualidad.- Investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia (EE.UU.) han desarrollado un parche para la piel con efecto anticonceptivo duradero que se aplicaría una sola vez al mes.



Por el momento, los investigadores han realizado pruebas en animales que han demostrado que el parche ayuda a mantener el nivel de una hormona anticonceptiva durante más de un mes tras una sola aplicación de varios segundos en la piel.



El parche contiene más de cien microagujas con fármacos que liberan de forma lenta y segura la hormona anticonceptiva levonorgestrel en el organismo. Asimismo, los científicos tienen planes de crear un parche que tenga un efecto de hasta 6 meses.



Los anticonceptivos de acción prolongada disponibles actualmente son altamente eficientes, pero generalmente requieren que un profesional de la salud inyecte un medicamento o implante un dispositivo. Por otro lado, las técnicas de acción corta, como la píldora, requieren una estricta observancia por parte de las pacientes y, por lo tanto, a menudo no son tan efectivas.

Si finalmente se aprueba la eficacia del uso del parche en humanos, podría convertirse en el primer anticonceptivo autoadministrado de acción prolongada que no implique una inyección con aguja convencional. Sin embargo, los científicos advierten que, al igual que otras técnicas anticonceptivas de acción prolongada, este interrumpiría los ciclos menstruales de las mujeres que lo usen.



"Aún no sabemos cómo funcionarán los parches anticonceptivos de microagujas en los humanos", comentó el autor de la investigación Mark Prausnitz, profesor del Instituto de Tecnología de Georgia. "Debido a que estamos usando una hormona anticonceptiva bien establecida en práctica, somos optimistas de que el parche será un anticonceptivo eficaz", explicó.