Sorpresa, Villegas ganó por goleada a Farías y es el DT







15/01/2019 - 07:49:55

El Diario.- Sorpresa en Santa Cruz. Se volcó la torta en 24 horas y el nuevo seleccionador nacional será Eduardo Villegas Cámara. Cuando sólo faltaba la firma para ratificar al venezolano César Farías como director técnico de la Selección Nacional, la tarde de ayer lunes la Federación Boliviana de Fútbol mediante su Comité Ejecutivo de manera sorpresiva anunció que el cochabambino Eduardo Villegas asumirá el mando de la Verde.



El exjugador y técnico del elenco de San José estaba entre los candidatos para ser nominado por los federativos pero la balanza no se inclinaba a su favor. “Villegas fue designado como entrenador de la Selección”, dijo César Salinas, presidente de la FBF, quien además puntualizó que “respeto la determinación del Comité Ejecutivo de la Federación, se impuso la democracia”, añadió el directivo. Informó que de seis votos cinco fueron para el cochabambino y uno prefirió no realizar la votación, por lo que no hubo necesidad de dirimir la medida.



La determinación fue sorpresiva debido a que Salinas durante la semana que se fue y este lunes (antes de la reunión) subrayó que Farías tenía todo el respaldo, además en declaraciones realizadas a los medios radiales puntualizó que el venezolano había demostrado con trabajo para hacerse cargo del equipo boliviano, también aseveró que el proyecto con el que contaba “se acomodaba a las exigencias de la FBF”.



“Prevaleció la democracia y se respeta la opinión del Comité Ejecutivo”, añadió Salinas, destacó que en las siguientes horas se reunirá con el técnico boliviano para determinar las cláusulas de su contrato además de hacerle conocer que cuenta con todo el respaldo de los federativos para que cumpla con su trabajo. Se dejó deslizar durante la conferencia de prensa que un factor importante fue las redes sociales, donde Villegas Cámara tenía amplió apoyo popular.



Salinas informó -por otro lado- que el técnico de las divisiones menores, el ecuatoriano Sixto Vizuete continuará en su cargo, el entrenador se encuentra en Chile donde el jueves 17 arranca el Campeonato Sudamericano Sub-20, el equipo boliviano enfrentará a los locales el día de la inauguración. “Debe continuar con el proyecto que se comenzó, contará con el respaldo necesario”.