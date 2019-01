Villegas convocará a la Verde a los que estén en buen nivel







15/01/2019 - 07:48:25

Diez.- “Estarán los que estén en un buen nivel”, dejó en claro el nuevo técnico de la selección nacional de fútbol, Eduardo Villegas, en atención a la prensa de Oruro después de su nominación en Santa Cruz para estar al frente de la Verde para la Copa América de Brasil 2019, que inicia el 14 junio y las próximas eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



“Si están en un buen nivel, por supuesto, no podemos dejar a un jugador que está en un alto rendimiento (…) seguramente no podré convocar a todos los que quisiera la gente y reciba críticas, pero vamos a convocar a todos los jugadores que estén en un buen nivel”, mencionó Villegas en Oruro.



El nuevo seleccionador se reunirá con los miembros de la FBF para definir detalles de los amistosos que sostendrá en las fechas FIFA antes de la Copa América, donde ya anticipó que se verá a todos los jugadores.



También se dará continuidad a parte del trabajo que vinieron desempeñando los convocados en el interinato del venezolano César Farías, en segundo semestre de la gestión 2018.



“Vamos a tener cierto seguimiento a esos jugadores, pero por supuesto a partir de esto, todo los otros jugadores que no fueron convocados van a tener su oportunidad de acuerdo al rendimiento, ese es el único secreto”, remarcó Villegas.



Dos partidos por fecha FIFA



El nuevo seleccionador dejó en claro que necesitará dos partidos por las dos fechas FIFA que tendrá la Verde antes de la Copa América, con el objetivo de asentar su idea de juego.



“Necesito competencia, pero depende mucho de qué rivales, eso vamos a pedir, y ojala que tengamos la chance que sean de alto nivel como lo es Japón (en marzo)”, manifestó.



Quiere viajar a Chile



Villegas también manifestó su interés de estar presente en los partidos de la selección Sub 20 en el Sudamericano de la categoría que se disputará en Rancagua Chile. La ‘verdecita’ debutará el jueves 17 de enero ante Chile a las 18:30 (HB).