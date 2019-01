Solo seis de catorce entrenadores son bolivianos para el torneo Apertura







15/01/2019 - 07:47:14

Opinión.- A pocos días para el inicio del Campeonato Apertura de la División Profesional los equipos ingresaron a la recta final de sus entrenamientos con la firme convicción de cumplir con los objetivos trazados.



Para este torneo los planteles serán dirigidos por entrenadores del exterior y nacionales, todos arreglaron con los clubes y sólo están concentrados en el debut de sus planteles.



El campeonato local arrancará el siguiente sábado con tres compromisos cuyos horarios y fechas ya fueron definidos, por lo que los técnicos pulen sus onces iniciales pero también es verdad que no podrán contar con plantel completo, pues algunos recién se incorporaron al trabajo, no menos cierto es que aún no llegó sus fichas de transferencia para la respectiva habilitación.



Para el torneo Apertura los 14 equipos serán dirigidos por los siguientes entrenadores: los argentinos César Vigevani (Bolívar), Fernando Ochoaizpur (Real Potosí) y Carlos Fabían Leeb (Sport Boys), el brasileño Evandro Guimaraes (Destroyers), el peruano Roberto Mosquera (Royal Pari).



El mexicano David de La Torre (Always Ready), el español Miguel Ángel Portugal (Wilstermann) y el paraguayo naturalizado boliviano Pablo Escobar (The Strongest). Completan la nómina los bolivianos Mauricio Soria (Oriente Petrolero), Eduardo Villegas (San José), ambos de Cochabamba, el potosino Alberto Illanes (Nacional Potosí), el orureño Marcos Ferrufino (Aurora) y los cruceños Erwin Sánchez (Blooming) y Ronald Arana (Guabirá).



Para el torneo todos los planteles casi aseguraron a sus nuevas incorporaciones, los directivos aún negocian con futbolistas que están entre las prioridades de los entrenadores quienes para el inicio del torneo esperan completar las plantillas, aunque no todos podrán jugar.



El Campeonato Apertura arranca el siguiente sábado (19 de enero) con los siguientes compromisos: Sport Boys con Always Ready (15:00), Real Potosí con Guabirá (17:15) y The Strongest con Aurora (19:30). En tanto que para el domingo 20 pactaron cuatro partidos, Destroyers con Blooming (15:00), San José con Nacional Potosí, Wilstermann con Bolívar (ambos a las 17:15) y Oriente Petrolero con Royal Pari (19:30).