Serginho será de la partida en el Rojo para el debut ante Bolívar







15/01/2019 - 07:45:55

Los Tiempos.- El volante brasileño de Wilstermann, Serginho, será de la partida este domingo (17:15) ante Bolívar, por la primera fecha del torneo Apertura 2019 de la División Profesional, en compromiso a jugarse en el estadio Félix Capriles.



Según el informe de Luis Montaño, galeno de campo aviador, el futbolista superó satisfactoriamente la tendinitis en el talón de Aquiles de la pierna derecha, además de un problema en la espalda.



“Serginho continuó con su terapia en Brasil y volvió bastante bien. Prueba de ello es que ayer (por el domingo) hizo fútbol con el plantel y su salida se debió a una decisión del profesor (Miguel Ángel Portugal). Terminó bien la práctica y nosotros proseguiremos con la parte de fisioterapia, pero sabemos que el jugador está a disposición para jugar ante Bolívar”, declaró el médico de campo aviador.



La duda sobre la presencia del futbolista estaba en una dolencia en la espalda, pero la última revisión dejó en claro que el habilidoso volante será una de las fichas del estratega español.



Respecto a otros casos, Montaño ratificó las ausencias obligadas del lateral derecho Omar Morales y del lateral izquierdo Juan Pablo Aponte.



En el caso de Morales, el defensa villamontino deberá ir a Rosario, Argentina, para recibir el alta de su médico y así poder ser tomado en cuenta por Portugal. Mientras, Aponte deberá estar al menos 10 días más ausente de las canchas tras la operación de ambos hombros.



El delantero Ricardo Pedriel, quien en la pasada temporada sufrió varias lesiones, entre ellas una dolencia en la rodilla, puede ser de la partida ante la Academia.



“Estoy más tranquilo, me siento mucho mejor y espero ser tomado en cuenta en este partido que será importante”, explicó Pedriel.



Por lo demás, el resto del equipo se encuentra en la plenitud de sus condiciones.



Entradas



Para este fin de semana, la dirigencia anunció que se pondrán a la venta 25 mil entradas, con la siguiente escala de precios: Preferencia, 80 bolivianos; General, 60, y Curvas, 40. Éstas serán comercializadas desde el viernes en boleterías del estadio Félix Capriles.







VARGAS ANUNCIA IMPUGNACIÓN



Gróver Vargas, presidente de Wilstermann, anticipó ayer, en contacto con el programa “El Panamericano Deportivo”, que si el jugador brasileño Thomaz Santos, exjugador aviador, es tomado en cuenta por Bolívar para el encuentro que ambos sostendrán este domingo (17:15), la dirigencia roja procederá a impugnar la actuación de éste.



“Nosotros tenemos una cláusula en el contrato con el jugador; cuando él decidió dejar el equipo explicó que se iría del país. Nosotros no pusimos trabas para las negociaciones, después conocimos que firmaba para Bolívar, no es mi propósito romper la buena relación con los celestes, pero hay cosas que hay que cumplirlas”, explicó Vargas al programa que se emite por radio Panamericana.



En 2017, el brasileño-boliviano dejó Wilstermann por una oferta de Sao Paulo. En la rescisión de contrato, las partes acordaron que, si Thomaz volvía al país, sólo podría hacerlo por el Rojo; caso contrario debían pagarse 80 mil dólares al club valluno.