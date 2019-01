Always Ready tiene como base a varios ex Bolívar





15/01/2019 - 07:42:58

El Diario.- El club Always Ready comenzó ayer la semana de entrenamiento con la mentalidad de debutar con una victoria en el torneo Apertura. El cuadro que juega en la ciudad de El Alto visitará a Sport Boys, en Warnes, este sábado 19, en el juego que dará el puntapié inicial al campeonato.



La dirigencia millonaria y el técnico mexicano David de la Torre han fijado su base del equipo titular con varios ex jugadores de Bolívar. La experiencia de Nelson Cabrera en la defensa será vital para manejar los tiempos y poner orden a la última línea.



Cabrera es un jugador que dará jerarquía al club Always Ready y lo demostró en su estadía en Bolívar.



Una de las contrataciones más resonantes fue la de William Ferreira, quien ayer tuvo su primer entrenamiento a órdenes del mexicano, se hace difícil pensar que el charrúa no tenga un lugar en el once titular, su nivel en la anterior temporada no fue de las mejores, pero aportó con 20 goles.



En el plantel también se encuentran: el mediocampista Martín Smedberg que tendrá su revancha en el fútbol boliviano, luego de no haber jugado mucho en Bolívar. Otro recién llegado es el volante creativo Jaime Arrascaita que se recuperó de su lesión (se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda).



La dirigencia de Bolívar junto con la de Always Ready analizan el futuro del lateral Oscar Baldomar, quien tampoco tendría espacio en la Academia y tendría un presente similar al de Arrascaita.



GALINDO



El mediocampista cruceño Samuel Galindo realizó una labor diferenciada debido a la molestia muscular que le impidió formar parte del amistoso del sábado pasado en la victoria con Deportivo La Güaira (3-0).



Galindo no tendría inconvenientes para sumarse a los entrenamientos en los próximos días y buscar un lugar en el once inicial, del entrenador De la Torre.