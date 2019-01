Zlatan Ibrahimovic le contestó a Cristiano Ronaldo: Ir a la Juventus no es un desafío, eso es una tontería





15/01/2019 - 07:40:29

El País.- Hace poco más de un mes, Cristiano Ronaldo brindó una entrevista a La Gazzetta Dello Sport en la que contó lo cómodo que se sentía en la Juventus, su nuevo club. En ella fue consultado por Lionel Messi, su “rival” futbolístico, y el portugués sorprendió con su respuesta.



“Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera algún día a Italia. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto”, soltó el máximo goleador del Real Madrid.



Ahora, quien salió al cruce fue Zlatan Ibrahimovic, ex futbolista de la Juventus y campeón de la Serie A con el Inter y el Milan.



“Cristiano está hablando de nuevos desafíos y llama desafío a jugar en un club donde es normal ganar la Serie A. ¿Por qué no eligió un club de Segunda División hace unos años ?¿Por qué no intentó jugar con un campeón de Segunda y llevarlo a lo más alto? Eso es un desafío. Ir a la Juventus no es un desafío en absoluto, eso es una tontería”, aseguró el sueco, quien ahora defiende los colores de Los Angeles Galaxy.



El futbolista de 37 años decidió extender su contrato por una temporada más con el conjunto de la MLS que ahora dirige el argentino Guillermo Barros Schelottto. Su objetivo es consagrarse campeón en los Estados Unidos y extender así su historia como lo hizo en Italia, Holanda, Suecia, Francia e Inglaterra.