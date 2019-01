MAS Tarija pone en evaluación a sus diputados y senadores







15/01/2019 - 07:27:13

El País.- La directiva saliente de la Brigada Parlamentaria de Tarija se apresta a dar su informe de gestión correspondiente al trabajo realizado durante 2018, actividad que se realizará el lunes 21 de enero con la presencia de autoridades y sectores sociales.

Jorge Burgos, presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Cercado, informó que esta rendición de cuentas permitirá a las bases evaluar el trabajo de senadores y diputados departamentales.



El pasado año surgieron observaciones desde distintos frentes a los resultados del trabajo legislativo que hacen las autoridades nacionales por Tarija, que incluso fueron confirmadas desde el interior de la Brigada Parlamentaria, que tenía problemas de inasistencia de autoridades por lo que no lograba el quórum para sesionar. Esta situación fue un reflejo de las críticas que también recibieron los asambleístas por percibir jugosos sueldos sin hacer muchas sesiones al mes.



La aún presidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Jacqueline Mendieta, quien es diputada del MAS, ahora convocó a diputados y senadores para participar del informe de su gestión que –indicó- será abierto a los medios de comunicación y población en general, desde las 08.00 horas del próximo lunes. El informe, según detalló, tendrá un componente económico y otro legislativo, aunque de forma preliminar la autoridad calificó su gestión “positiva”.



Mendieta aseveró que se ha desplegado un importante trabajo en legislación y fiscalización, y se brindará en el informe un detalle de ello. Asimismo, se prevé en esta fecha proceder a la conformación de una nueva directiva de la Brigada, donde –subrayó- la importancia de que las nuevas autoridades puedan abocarse al trabajo a favor de la población dejando del lado los temas políticos.



El diputado del MAS, Alex Mamani, opinó que se está cumpliendo el trabajo de fiscalizar y legislar, empero ante una consulta sobre los resultados de la gestión, manifestó que no puede anticiparse al informe que permitirá sacar conclusiones. En ese marco, explicó que respecto a la metodología de designación de la nueva directiva, se hará en base al apoyo interno que pueda haber hacia una u otra autoridad que es parte de esta institución.



“El MAS y las otras bancadas podrán conocer el detalle del informe que se está preparando, hemos recibido una invitación para ser parte de esta actividad que es pública. Todas las organizaciones pueden ser parte y a partir de eso tener una calificación”, mencionó.



El presidente del MAS de Cercado aseveró que la mayoría de las autoridades de la Brigada Parlamentaria son de la línea de este partido y se ha realizado un seguimiento a sus actividades a lo largo de un año, por lo que estarán presentes para conocer la documentación referente a toda la labor que han desplegado como autoridades electas.

“Como partido vamos a estar haciendo una evaluación sobre el trabajo que han hecho y ver si continúan o no. En esta rendición de cuentas vamos a ver también si vamos a colaborar con apoyar a alguna autoridad que se pueda postular a presidir la Brigada.



Nosotros creemos por ejemplo que una de las acciones más importantes que han hecho ha sido la abrogación de la Ley 389 del Parque Nacional Las Barrancas, que beneficiará a más de 10 mil familias”, adelantó el dirigente.



Directiva saliente de la Brigada Parlamentaria



El directorio de la Brigada Parlamentaria de Tarija (legislatura 2018-2019), está conformado por la presidenta y diputada Jacqueline Mendieta Cardozo, por Mario Castillo Noguera como vicepresidente, por Elvio Díaz como primer secretario, por Rosario Rodríguez como segunda secretaria y con Henry Chávez en el puesto de tercer secretario. Los past presidentes son la diputada Sonia Condori y Henry Chávez.