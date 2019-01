SUS: No hay diálogo con Colegio Médico





15/01/2019 - 07:25:00

Correo del Sur.- El Gobierno dejó de lado ayer, lunes, el diálogo que tiene pendiente con el Colegio Médico de Bolivia y se arropó con el apoyo de la prooficialista Confederación de Médicos de Bolivia, que prometió defender con sus vidas la vigencia del Sistema Único de Salud (SUS).



Para ayer estaba previsto el reinicio del diálogo Gobierno-médicos en Santa Cruz, pero no ocurrió, sin que se conozcan públicamente los motivos.



Anoche, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, señaló que su despacho mandó al Colegio Médico de Bolivia el documento de respuesta a las inquietudes y dudas del sector sobre la implementación del SUS.



“Esperamos que las respuestas que se han generado sean las que a ellos, la verdad, les permitan absolver las dudas en la implementación del SUS pero nosotros tenemos ciertas dudas porque en la medida que interpongamos intereses de gremio sobre los intereses del pueblo se complica mucho la situación”, sostuvo tras el Encuentro Nacional de la Confederación Médica de Bolivia, en La Paz.



La autoridad recalcó que “es el momento de aplicar el Sistema Único de Salud como un fortalecimiento de la atención primaria en salud” y señaló que el SUS “es un proceso revolucionario que fortalece la parte humana de la salud".



Para el ente colegiado no hay condiciones de infraestructura, equipamiento y de recursos humanos para la iniciativa.