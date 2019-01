YPFB deberá devolver gastos por Boyuy X2 si resulta positivo







Página Siete.- En el caso de que sea positivo y la producción sea comercial, YPFB tendrá que devolver al menos 170 millones de dólares por la perforación del pozo Boyuy X-2, operado actualmente por un consorcio que está liderado por Repsol.



El geólogo tarijeño Gustavo Navarro mencionó que los trabajos que se realizarán hasta que se tengan resultados en mayo, significarán un gasto de al menos 140 millones de dólares.



“Si el pozo es positivo y declarado comercial, entonces se procede al cálculo de los costos recuperables o reportados a YPFB; caso contrario, si es negativo, el total de los gastos pasa al titular, es decir a las empresas que tienen el contrato”, precisó.



Explicó que perforar aproximadamente hasta los 5.000 metros tiene un costo de 50 millones de dólares dependiendo del tiempo del uso del taladro.



Aclaró que la estructura donde se calcula que existe hidrocarburos y que se extiende desde los límites de Río Grande en Santa Cruz hasta la provincia de Tucumán, en Argentina, no implica que todo esa área esté impregnada de petróleo y gas.



El exsecretario de Energía de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla, cuantificó que la perforación hasta los 8.000 metros demandará un gasto de 168 millones de dólares.



“En toda perforación de mayor profundidad, su costo es más elevado y esto tiene una razón fundamental. Uno, es por la calidad y el precio de las brocas que se usan y los barrenos. La recuperación de los costos de la inversión está en función de las reversas que se cuantifican del reservorio; pero a mayor profundidad los gastos para extraer los hidrocarburos son más elevados”, puntualizó.



Según Padilla, la recuperación de la inversión estará en la cuantificación de la reserva, pero se tendrá que realizar más perforaciones para contar con un reservorio certificado.



Si el pozo resulta negativo, es decir que no pueda ser declarado comercial para su explotación, la operadora asume el costo.



“La interpretación de la geofísica y los perfiles geológicos permitirán determinar el éxito del pozo exploratorio y de los próximos a intervenir. En promedio, a nivel internacional de cada 10 pozos perforados cinco son positivos”, añadió.



En criterio del experto Hugo del Granado, con la profundidad a la que se ha llegado (7.862 metros) debería observarse fluidos de gas, pero aún no hay signos, lo que permite anticipar que la producción del pozo no será comercial. “Es complicado. Además, la prueba de test (TST) que tienen que hacer es muy complicada y peligrosa, incluso puede ocasionar el descontrol del pozo”, advirtió el analista.



Boris Gómez, consultor del sector privado, denotó que con una profundidad de 7.860 metros, sin informe de cuantificación volumétrica de todo el reservorio, un eventual descubrimiento será muy costoso.



“De resultar negativo será muy difícil atraer inversión privada al área. Porque además del riesgo país, está el riesgo geológico y esos aspectos son evaluados por las compañías, tomando en cuenta que el precio del barril de petróleo está bajo. Los inversionistas siempre preferirán asumir menos riesgo en su inversión. Volver a perforar otros pozos de 8.000 metros para ver potencialidades definitivamente no es negocio”, alertó Gómez.



El Gobierno incluyó en los contratos petroleros los costos recuperables que son aquellos que reconoce el Estado a las empresas por sus gastos para elevar la producción de hidrocarburos o inversiones destinadas a encontrar nuevos reservorios.



Destacan que estructura abarca tres regiones



El presidente de la estatal petrolera YPFB, Óscar Barriga, afirmó ayer que la estructura donde se ubica Boyuy abarca desde el departamento de Tarija, Chuquisaca hasta una parte de Santa Cruz. Los resultados se conocerán en 40 días.



“La megaestructura que está por debajo de los 7.500 metros, abarca a los departamentos de Chuquisaca, Tarija y parte de Santa Cruz. Es decir, es una megaestructura que va desde el sur hasta el norte, pero también se extiende de este a oeste. Eso dará paso a una reinterpretación de los modelos geológicos de los campos actuales que están en producción”, declaró a radio Patria Nueva.



El ejecutivo destacó que el yacimiento permitirá incrementar las reservas de gas del país.



“Hablamos de un pozo que superó la profundidad. Somos muy positivos que será un pozo productor y en los próximos días daremos a conocer los volúmenes y los recursos económicos que generará”, anticipó



El domingo, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, afirmó que a partir del “éxito” del pozo Boyuy se descubrió un “mar de gas” debajo de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.



Tras las inspección realizadas el viernes, Repsol aclaró que aún se debe perforar el pozo para determinar si será comercial.