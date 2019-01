Productores de soya solicitan urea a precio de exportación







15/01/2019 - 07:02:29

El Día.- La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), pide al Gobierno que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB comercialice la urea nacional a los productores al mismo costo de exportación. Los productores esperan que el fertilizante sea accesible para ser usado en sus campos y los rendimientos de sus cultivos se incrementen en las campañas agrícolas.



Pagan 10 dólares más. Richard Paz, presidente de Anapo, indicó que YPFB comercializa la urea al Brasil entre 250 a 290 dólares la tonelada, mientras que a los productores nacionales les han vendido a 393 dólares la tonelada durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado.



“Entre la urea exportada y la que compran los productores locales hay una diferencia de 100 dólares por tonelada. La propuesta de Anapo es que los productores compren la urea de YPFB al mismo precio de exportación que es de 250 a 290 dólares la tonelada”, agregó que el hecho de comprar el fertilizante a un precio más alto es una mala decisión de autoridades de Estado. Esta preocupación fue expresada a YPFB, pero lamentablemente están sin respuesta, Paz indicó que los productores están dispuestos a comprar la urea desde la Planta en Bulo Bulo, pero que sea al mismo precio que se exporta a mercados externos como el brasileño. Asimismo, manifestó que su preocupación ha sido expresada a las autoridades de YPFB, pero lamentablemente hasta el momento no han recibido respuesta favorable a su pedido.



Consumo anual del fertilizante. Anapo tiene asociados alrededor de 14 mil productores de soya, maíz, girasol, sorgo, trigo y chía, aunque no todos hacen fertilización con urea, el consumo anual llega a 20.000 toneladas del fertilizante. “El consumo de urea hace dos años cuando no estaba la Planta de Urea y comprábamos el fertilizante era alrededor de 20.000 toneladas, y en este 2018 no ha subido el consumo cuando ya teníamos urea nacional”.



Si todos los productores asociados llegarían a usar urea el volumen sería de 100.000 toneladas año



Por su parte, el gerente general de Anapo, Jaime Hernández, indicó que si todos los productores asociados al ente oleaginoso llegarían a usar la urea el volumen sería de 100.000 toneladas al año, pero para eso es importante implementar un plan nacional de fertilización y que los precios sean más accesibles para el sector.



urea nacional con mejor precio. Óscar Barriga, presidente de YPFB, dijo que la urea nacional, una vez puesta en el mercado es, en promedio, 20% más económica que el fertilizante importado desde otros orígenes, como es el caso de la urea importada por Perú.