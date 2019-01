Superluna de sangre: El raro y triple fenómeno que ocurrirá el 20







14/01/2019 - 21:00:45

RT.- La noche del próximo 20 de enero habrá un eclipse total de Luna, que "teñirá" nuestro satélite natural de rojo, dando paso a la llamada "superluna de sangre".



Se trata de la combinación de tres eventos astronómicos simultáneamente: un eclipse lunar total, una "luna de sangre" y una "superluna". Este raro fenómeno se produce cuando nuestro planeta se interpone entre el Sol y la Luna, y el satélite se sitúa en la zona más oscura de sombra de la Tierra.



Según Walter Freeman, físico de la Universidad de Siracusa (Estados Unidos), este fenómeno tendrá una duración aproximada de más de tres horas. "En primer lugar se observará una luna llena normal a eso de las 22:35 (hora de la costa Este de EE.UU.). En ese momento la sombra de la Tierra empezará a pasar frente a la Luna, impidiendo que casi toda la luz solar llegue a ella. Los espectadores verán que la Luna parece estar siendo progresivamente "tragada" desde la parte inferior izquierda. Este proceso terminará a las 23:40, cuando la sombra de la Tierra cubra toda la superficie lunar. Este es el comienzo del eclipse total". Luego la Luna volverá a ser iluminada gradualmente por el Sol, y a las 01:45 del 21 de enero estará de nuevo completamente visible.

¿Con qué frecuencia ocurre este tipo de eclipse?



Freeman afirma que en promedio ocurre "poco menos" de un eclipse lunar total al año. "Un eclipse lunar solo puede ocurrir durante una luna llena, cuando el satélite esté en el lado opuesto de la Tierra (...) Pero la órbita de la Luna se inclina un poco en comparación con la de la Tierra, por eso, cuando hay luna llena la sombra de nuestro planeta pasa un poco por encima y debajo de ella, por lo que no tenemos un eclipse lunar todos los meses", agregó.



¿Cuál es la diferencia entre un eclipse lunar total y una "luna de sangre"?



Durante un eclipse lunar total, la Luna no será "completamente invisible". "Un poco de luz solar es refractada por la atmósfera terrestre y llega a la Luna, doblando los bordes de la Tierra. Esta pequeña cantidad de luz roja ilumina la Luna lo suficiente para que la veamos. Pero en lugar de ser brillante y blanca, será muy tenue y roja, más o menos 10.000 veces más tenue de lo habitual, por lo que se llama "luna de sangre"", aclaró el físico de la Universidad de Siracusa.



"Dado que la Luna no brilla por sí sola, sino que solo refleja la luz del Sol, cualquier eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna", continuó.



¿Qué medidas habría que tomar para observar el eclipse lunar total?



Según Freeman, no hay que tomar precauciones a la hora de observar un eclipse lunar, ya que la Luna no es lo suficientemente brillante como para afectar negativamente a los ojos, como en el caso de un eclipse solar. "Una "luna de sangre" es una de las pocas oportunidades que tenemos para ver la Luna y las estrellas en el cielo al mismo tiempo, ya que la Luna suele ser demasiado brillante".



¿Cuándo ocurrirá el próximo eclipse lunar total?



Este evento astronómico volverá a producirse el 26 de mayo de 2021. Pero Walter Freeman aseguró que en EE.UU. el próximo eclipse lunar total se podrá observar el 8 de noviembre de 2022.