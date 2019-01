Identifican dos grandes áreas de profesionales que más demanda el mercado







14/01/2019 - 20:56:18

La Paz, (ABI).- La coordinadora nacional del Plan Generación de Empleo, Paola Soliz, informó el lunes que se identificaron dos grandes áreas de profesionales que son más demandados por el actual mercado laboral en el país, una financiera económica administrativa y la otra relacionada con ingenierías y tecnología.



Según Soliz, esas dos áreas concentran alrededor de 12 perfiles profesionales, como contadores, economistas, auditores, electrónicos, mecánicos, técnicos aeronáuticos, bioquímicos e ingenieros en sistemas, entre otros.



"En Bolivia hay como 12 grandes perfiles profesionales que ahora son los más demandados por la empresa privada, pero también en el sector público, son todos los profesionales que podríamos hablar como de dos grandes áreas, el área económica financiera administrativa y el tema de ingenierías y tecnología", dijo a radio Activa.



Soliz remarcó que la tecnología se convirtió en un tema transversal que todos los profesionales deben incluir en su hoja de vida, ya que si quedan rezagados en esa área están en desventaja frente a los nuevos perfiles que comienzan a aparecer en el mercado laboral.



"No basta con licenciatura, si no tienes dominio TIC (tecnologías en información y comunicación), paquetes de software, eres un profesional que estás en desventaja en el mercado laboral", agregó.



No obstante, señaló que una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) da cuenta que los técnicos son los más requeridos en las áreas metropolitanas, por lo que sugirió a los jóvenes revisar mallas curriculares de tecnicaturas porque resultan ser, en muchos casos, los mejores pagados, incluso más que licenciados.