Diputado del MAS califica de voceros de la oposición a representantes del Conade







14/01/2019 - 20:54:50

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos, tildó el lunes de "voceros de la oposición" a los representantes del Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) que convocaron a partidos políticos a una cumbre en defensa del denominado "21F".



"El Conade no representa al conjunto de los bolivianos. ¿Quién los ha elegido para hablar a nombre del pueblo? Ellos solo representan a dos exdefensores del pueblo, por tanto, esta convocatoria no es más que una vocería de los partidos de la derecha opositora", dijo a los periodistas.



En días anteriores, el Conade convocó a los partidos de la oposición, comités cívicos y organizaciones sociales a un "encuentro por la democracia" que tendrá lugar el 17 de enero en Santa Cruz.



Ramos dijo que los intentos para anular la candidatura a la reelección de Morales son un "pataleo" de la oposición y enfatizó que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) cuenta con el apoyo de las organizaciones sociales del país.



"Sus movilizaciones, huelgas han sido un total fracaso en el país, por eso me remito a las palabras del presidente Morales, cuando dice que la oposición de una vez debería hacer una sola formula y presentarse a la elección, para que ahí sea el pueblo quien defina si apoya el proyecto político del MAS o en su defecto decida volver a los tiempos del neoliberalismo", manifestó.



Las elecciones primarias están programadas para el 27 de enero, previo a las elecciones generales de octubre de este año.