Médicos afines al MAS ratifican apoyo indeclinable a implementación del Sistema Único de Salud







14/01/2019 - 20:52:50

La Paz, (ABI).- La Confederación de Médicos de Bolivia ratificó el lunes su apoyo "indeclinable" a la implementación de Sistema Único de Salud (SUS) que beneficiará a unas 5,8 millones de personas que no cuentan con un seguro médico.



Esa posición fue acordada en el primer congreso nacional de ese sector, que se realizó esta jornada en instalaciones del Banco Central de Bolivia y contó con la presencia del ministro de Salud, Rodolfo Rocabado.



"El primer (punto del encuentro) es apoyar indeclinablemente al Sistema Único de Salud, que los servicios y las atenciones sean a través de prestadores públicos y no de instancias privadas", dijo el presidente de esa confederación, Jason Auza.



Se tratan de 11 puntos acordados por médicos y enfermeros, en los que también se remarca el respeto a la seguridad social, refundar la salud y garantizar el presupuesto para las instituciones de salud.



"No queremos fortalecer ningún seguro de salud, nosotros queremos la refundación del sistema de salud, eso es lo que vamos exigir", agregó Auza.



La resolución de la Confederación de Médicos de Bolivia fue entregada a las autoridades del órgano Ejecutivo para que la misma sea elevada al presidente Evo Morales.



Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, destacó el respaldo de esa organización para la implementación del SUS.



"Este es un proceso revolucionario que fortalece la parte humana de la salud. Cada año enviamos a estudiantes bolivianos para que se capaciten en el extranjero por el compromiso con el pueblo", dijo.