Transportistas determinan continuar con el paro y bloqueo de calles en Oruro







14/01/2019 - 20:48:15

Oruro, (ABI).- El dirigente de la Federación de Chóferes San Cristóbal, Remigio Herrera, informó la noche del lunes que sus bases determinaron continuar con el paro y bloqueo de calles porque el Alcalde de Oruro, no atiende sus demandas.



"Lamentablemente el alcalde, (Saúl Aguilar), no se apareció todo el día para poder dialogar, muy molestos los compañeros de base han determinado continuar con el bloqueo y el paro; porque el alcalde no le quiere dar importancia a este gremio", dijo a la ABI.



El transporte sindicalizado cumplió esta jornada un paro contundente con el bloqueo de calles y carreteras, pese a la protesta de la ciudadanía.



Herrera explicó que el paro del transporte se había anunciado desde la pasada semana tras un ampliado departamental, en exigencia de atención a sus demandas por parte el municipio; sin embargo, la autoridad prefirió viajar al interior del país y dejar que la medida continúe.



Los dirigentes del transporte realizaron la representación ante el Concejo Municipal y también la Policía para que coadyuven y logren que el alcalde llegue y convoque a una reunión donde se analicen las demandas del sector y se firme un acuerdo para levantar la medida.



El dirigente del transporte lamentó el constante cambio de las autoridades municipales y del responsable de Tráfico y Vialidad, retrasando los proyectos y trabajos que benefician a su sector, pese a compromisos de anteriores autoridades.



"Entre los proyectos comprometidos están la ejecución de una rotonda de ingreso a la nueva terminal de buses, habilitar otra calle ante el congestionamiento en la avenida Al Valle que es ingreso de los buses que llegan de Cochabamba, el arreglo de las calles tanto en el centro y principalmente en las zonas periurbanas, y otros temas municipales que debe ser atendido por el municipio", recordó.



Además, remarcó que la ejecución de una Terminal de Carga es un compromiso de las autoridades municipales desde la gestión del exalcalde, Edgar Bazán, pero que no se concretan.



"Queremos retomar con el actual alcalde todos estos temas y llegar a acuerdos para que se concreten estos reclamos", añadió Herrera.



Respecto al bloqueo de carreteras, dijo que estas fueron replegadas y que mañana la movilización será solo en la ciudad para no perjudicar a los viajeros.