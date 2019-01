En día 24 del cierre Trump rechaza declarar emergencia, insiste en culpar a demócratas







14/01/2019 - 16:46:22

VOA.- Cuando el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos entraba el lunes en su cuarta semana, el presidente Donald Trump dijo que no busca declarar el estado de emergencia nacional y rechazó el consejo de su aliado y asesor el republicano Lindsey Graham de reabrir el gobierno por tres semanas para seguir negociando el financiamiento para el muro.



Trump se refirió al tema respondiendo a preguntas de reporteros en la Casa Blanca antes de partir hacia Nueva Orleáns el lunes.



Previamente en Twitter había lucido apurado por salir de la actual crisis tras 24 días de la paralización del gobierno que mantiene inoperantes a agencias federales y sin paga a unos 800.000 empleados: "He estado esperando todo el fin de semana. Los demócratas deben ponerse a trabajar ahora. ¡La frontera debe estar asegurada!", escribió.



Demócratas y republicanos están en desacuerdo sobre el muro fronterizo para el que Trump ha pedido 5.700 millones de dólares. El lunes, Trump reiteró que los demócratas son los responsables del cierre y los instó a negociar. También les reprochó que pasó el fin de semana en la Casa Blanca esperando por sus líderes.



¿Cuándo terminará el cierre? es la pregunta que se hacen todos dentro y fuera del Congreso que regresa a sus funciones el lunes con los demócratas liderando la Cámara de Representantes y los republicanos en control del Senado.



"Nancy (Pelosi) y el llorón Chuck (Schumer) pueden finalizar el cierre en 15 minutos. En este punto se ha convertido en su culpa, y de los demócratas!", reiteró Trump, en otra señal de que parece firme en no ceder en su posición de obtener unos 5,700 millones de dólares para levantar el muro en la frontera con México, algo que prometió desde su campaña en 2016.



Los comentarios de Trump llegan un día después que Lindsey Graham, el senador republicano y cercano asesor del presidente, le aconsejara que reabra el gobierno por unas tres semanas para continuar negociando antes de declarar una emergencia nacional, un paso más dramático.



Incluso Pelosi y los demócratas han instado a Trump a reabrir el gobierno para seguir negociando.



El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, culpó el domingo a Trump por el cierre, en lo que ha sido una disputa de mutuas inculpaciones sin arrojar luz sobre el crítico tema.



"Incluso los principales aliados republicanos del presidente Trump le aconsejaron que no cierre al gobierno. Y, sin embargo, persiste obstinadamente a expensas de los trabajadores estadounidenses y sus familias", escribió Schumer el domingo en Twitter, en alusión a un reporte del diario The Washington Post.



Trump dice que no hay marcha atrás en su plan de levantar el polémico muro alegando que existe una crisis en la frontera causada por la inmigración ilegal y la entrada de drogas. La amenaza de declarar estado de emergencia nacional la pasada semana no se ha concretado.



De hacerlo obtendría los fondos para el muro sin contar con el Congreso pero lo pondría a merced de las cortes en virtud de eventuales demandas de los demócratas.