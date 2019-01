Diputado del MAS pide esperar hasta mayo para conocer resultados de exploración en Boyuy X-2







14/01/2019 - 12:54:56

Tarija, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ignacio Soruco, pidió el lunes a las organizaciones sociales y población tener paciencia y esperar hasta mayo para conocer con certeza si el pozo Boyuy X-2 tendrá producción comercial de hidrocarburos o no.



"Lo que pido es paciencia y que sean los estudios finales de petrofísica, sísmica y sobre todo los resultados de la exploración en su fase final los que van a definir si existe o no los volúmenes comerciales. Hasta mayo se va a definir si se tiene los volúmenes comerciales o no", informó a la ABI.



Explicó que en el peor de los casos, si el pozo no tuviera los volúmenes comerciales hasta mayo, cuando se llega a los 8.000 metros de profundidad, la que pierde su inversión es la empresa a cargo.



"Los contratos de operación hidrocarburíferas que son aprobados por ley (...), dicen que la parte de la exploración va por cuenta y riesgo del operador, es decir de la empresa (...), pero reitero si es que no existieran los volúmenes comerciales adecuados, toda la inversión que llegará hasta 150 millones de dólares hasta mayo, es asumida directamente por el operador, es decir no le cuesta nada el pueblo boliviano", agregó.



Añadió que si el pozo tuviera los volúmenes comerciales, en ese momento empieza la producción y la empresa operadora recupera su inversión, "en este caso a través de los costos recuperables, lo que pido es paciencia".



Pozo Boyuy X-2 se encuentra en el municipio de Caraparí, distante a unos 200 kilómetros de la ciudad de Tarija.