Transportistas de Oruro decretan paro por falta de atención del municipio







14/01/2019 - 12:47:56

Los Tiempos.- La Federación de Chóferes San Cristóbal decretó hoy un paro y bloqueo de calles e ingresos en las carreteras del departamento de Oruro pidiendo la atención del municipio a varias demandas que no fueron atendidas, informó hoy el secretario ejecutivo de ese gremio, Remigio Herrera.



"Hay que llegar a esta situación cuando lamentablemente las autoridades no quieren escuchar a un sector tan importante como es el transporte, por ello se da el paro y bloqueo en el departamento, estamos prestos al diálogo y esperamos la invitación del alcalde", informó a los periodistas.



Explicó que enviaron dos cartas al alcalde del municipio de Oruro, Saúl Aguilar, que no fueron respondidas hasta el momento, además, informó que pidieron mantener en el cargo al funcionario de Tráfico y Vialidad de la Alcaldía, para la continuidad de los proyectos.



Dijo que otros pedidos no atendidos son: que se concrete la terminal de carga, la rebaja del 50% en el pago de impuestos para el transporte sindicalizado y consensuar el proyecto de la Ley Municipal del Transporte.



Respecto a los puntos de bloqueo, el dirigente precisó que se determinaron sectores claves y puntos de bloqueos en las carreteras que conectan a Oruro con el interior.



"Los sindicatos de Caracollo, Eucaliptus están en Caracollo, Cohani y Patacamaya, asimismo en el sector de Challapata el sindicato 23 de marzo, el sector de cruce Machacamarca, Poopó, bloquean esos sectores, entre otros", detalló.



Por su parte el presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Samuel Mendizabal, expresó su desacuerdo con el paro del transporte y dijo que no se puede asumir ese tipo de medidas que perjudican a la población.