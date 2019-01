Morales revisa avances del caso Anapol; se prevé definir pruebas solo dos horas antes de su realización







14/01/2019 - 12:44:12

La Razón.- El presidente Evo Morales se reunió la madrugada de este lunes con el Alto Mando Policial, ocasión en la que recibió un informe pormenorizado de las investigaciones del caso de presunta corrupción en la suplantación de unos 350 exámenes de admisión de postulantes de la Academia Nacional de Policías (Anapol) y las Escuelas Básicas Policiales (Esbapol).



En dicho encuentro también se analizó que las nuevas pruebas sean elaboradas dos horas antes de que sean tomadas y que su calificación se haga de forma virtual.



“Se ha presentado un informe de las nuevas acciones del nuevo Comandante Nacional de la Policía Boliviana y ha destacado lógicamente este ingrato tema referido a las investigaciones en torno a la corrupción en el caso de postulantes a la Anapol y las escuelas básicas policiales”, informó en una rueda de prensa el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al término de dicho encuentro.



En ese marco, aseveró que trató el informe de las investigaciones, cuyos detalles evitó revelar para no entorpecer las pesquisas que se llevan adelante en este caso, y se limitó a decir que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) está trabajando de manera intensiva para esclarecer el hecho.



En esa línea, Romero destacó que ese trabajo está bastante avanzado y recordó que fue la Unidad de Transparencia de la Policía la que alertó sobre las irregularidades en este proceso, y que a raíz de este hecho se realizó una auditoría interna para revisar las pruebas en solo cinco días.





Agregó que Morales también recibió un informe sobre la contratación de las dos empresas que fueron parte de este proceso y anticipó que existen serios indicios de irregularidades en el proceso de licitación.



“Las empresas son de reciente creación, y han acreditado domicilios falsos, y de alguna manera han sido favorecidas en el proceso de adjudicación y eso también forma parte de las investigaciones”, añadió.



En lo que se refiere a las nuevas evaluaciones de postulantes, Romero dijo que aún no hay una fecha, se alista un nuevo cronograma y ajustes normativos para contar con la participación de entidades académicas y de veeduría externas.



Reveló además que surgió la propuesta de elaborar los exámenes a través de un mecanismo independiente y solo dos horas de su realización.



Además, se prevé que su calificación se haga de forma virtual a través de un sistema de escáner para que los resultados se conozcan en tiempo real.



"Van a ser calificados por la vía del escáner, por la vía virtual para que en tiempo real se sepan los resultados de las calificaciones. Nos ha parecido (una propuesta) muy bien trabajada", precisó.



El viernes, el presidente Morales ordenó anular los exámenes de admisión a la Anapol tras conocerse las denuncias de corrupción y pidió tomar nuevas pruebas con supervisión de otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo, que ya formalizó su participación en el nuevo proceso, a través de una carta enviada al ministro Romero.



“Nosotros en la nota lo que les estamos diciendo al Ministro de Gobierno es que estamos dispuestos a participar, pero creemos importante una reunión de coordinación previa para ver los niveles técnicos en los que nosotros tendríamos capacidades para poder coadyuvar en este proceso”, detalló Nadia Cruz, adjunta para la Defensa y el Cumplimiento de los Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo, en un contacto con el programa El Mañanero, de la Red Uno.



Cruz aseveró que no solo se presentan hechos de corrupción y vulneración de derechos humanos en la fase de admisión de postulantes, sino durante las otras etapas por las que atraviesan los estudiantes del instituto policial, por ello propuso coadyuvar en cada una de estas etapas.



Al momento, nueve personas han sido implicadas en este caso, de las cuales dos fueron remitidas a cárceles de La Paz.