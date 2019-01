You, temporada 2: ¿por qué la serie pasó del canal Lifetime a Netflix?





14/01/2019 - 12:03:27

El Comercio.- "You", la serie que sigue la historia de Joe, un librero que se enamora de forma obsesiva de Beck, una aspirante a escritora, y que comete miles de atrocidades, incluso asesinatos, con tal de estar a su lado, llegó a Netflix el 26 de diciembre de 2018 y desde entonces se ha convertido en la sensación de la plataforma de streaming. Pero el thriller se estrenó originalmente a través de Lifetime el 9 de septiembre del año pasado en Estados Unidos, e incluso antes de su emisión, el 26 de julio, se anunció que había sido renovada para una segunda temporada por la misma cadena de televisión. Sin embargo, en algún punto, las cosas cambiaron.



El 3 de diciembre de 2018 se informó que la serie se trasladaría a Netflix para el estreno de su segunda entrega. Después de esa noticia, la cocreadora y coshowrunner Sera Gamble habló con Vulture sobre por qué ella y Greg Berlanti estaban entusiasmados con el cambio a Netflix y sobre cómo este cambio influiría en la segunda temporada de la serie basada en la novela de Caroline Kepnes.



“En Lifetime fueron fantásticos en la primera temporada y estamos muy agradecidos de que hayan hecho el espectáculo con nosotros. Entiendo que la segunda temporada no funcionó para su modelo de negocio. Habíamos estado hablando del programa con Netflix todo el tiempo. Internacionalmente, el programa ha sido un original de Netflix desde el principio. Hicimos ese trato muy temprano con ellos. Así que han sido socios creativos para nosotros todo el tiempo y, afortunadamente, para el programa y para todos nosotros, Netflix realmente lo busca y quería el programa. Esto se siente como una gran historia para contar con el modelo de Netflix. Siempre fue construido para ser extremadamente flexible”, explicó Gamble.



Los creadores de "You" se enteraron de la decisión del canal de televisión “un poco antes de que se hiciera público. Pero creo que las estrellas se han alineado y no hubo ninguna pausa para nosotros de manera creativa. Habíamos estado trabajando para la segunda temporada. Acabamos de cambiar las pistas a Netflix, y creo que eso es saludable y bueno para el show”.



Gamble contó que recién estaban en la etapa inicial del proceso de creación cuando se confirmó que la segunda temporada de “You” se desarrollaría en Netflix. “Creo que esto sucede de manera diferente en cada caso, pero ya no creo que sea tan raro que los espectáculos se muden de casa. En este caso, hay algo intuitivo en lo que respecta a estar en Netflix. Siempre se sintió como ese tipo de show”, manifestó.



“Pero realmente quiero enfatizar que me lo pasé muy bien trabajando con nuestros ejecutivos en Lifetime y que realmente se esforzaron para el show. Es un show inusual para ellos de varias maneras. Lo más obvio, se trata de un solo hombre líder. Realmente estaban aceptando algunos de los riesgos que queríamos asumir, aunque en cierto modo el espectáculo se estaba moviendo y contando una historia en lugares que no eran típicos de esa red. Así que tengo mucha gratitud por eso”, agregó.



¿EL TRASLADO A NETFLIX INFLUIRÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “YOU”?



“El espectáculo se mantendrá fundamentalmente igual. Sí, podemos llevar algunas cosas al siguiente nivel, pero creo que hemos estado contando la historia que nos proponemos contar. Este es el nivel exacto en el que queremos estar en la segunda temporada. Y mudarse a Netflix no se convertirá repentinamente en algo loco para todos, en el que solo hacemos lo más impactante una y otra vez en cada episodio. Realmente no hacemos cosas impactantes por su propio bien en este programa. Estamos contando una historia y estamos pensando mucho en cada movimiento que hace Joe Goldberg. Aunque no tener que contar la cantidad de veces que decimos, la palabra "joder" será divertido”, explicó la showrunner.



Aunque la duración de los episodios podría variar Gamble aclaró que todo será en benefico del show. ""You" y el otro programa en el que he estado trabajando, "The Magicians", han tenido que ceñirse estrictamente a los (formatos) de tiempo porque se emiten en redes que tienen cortes comerciales. De vez en cuando, hay un episodio en el que trabajamos y realmente es muy difícil de hacer. Contar las historias de la manera más perfecta posible en ese tiempo exacto de 43 minutos, y un par de minutos más no habrían dolido. No es que haremos estos episodios interminables de 63 minutos, necesariamente, pero tener un espacio creativo libre quita un poco de presión. Si mejora el episodio, entonces es genial”.