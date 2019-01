Sylvester Stallone compartió nuevas fotografías de Rambo 5







14/01/2019 - 11:50:20

Infobae.- El famoso actor de cine Sylvester Stallone aprovechó las redes sociales para mostrar un adelanto de Rambo 5, película que no cuenta con una fecha de estreno exacta, pero las últimas noticias indican que podría llegar a los cines en el otoño de los Estados Unidos.



"Todos los días hasta que la película se estrene voy a publicar imágenes de la próxima "Rambo". Intentar seguir la historia usando su imaginación. Todas las fotografías que publico estarán en blanco y negro, pero la película estará a color dramático", escribió Stallone.



No es la primera vez que el actor de 72 años promociona la quinta entrega d de la popular película en Instagram. Al comienzo del rodaje, publicó un adelanto de su caracterización como Rambo. Las fotografías fueron furor entre los fanáticos de la producción.



A través de sus cuentas en las redes sociales, el actor -que también protagoniza Creed 2- anunció que irá publicando nuevo material sobre el filme hasta su estreno mundial.



En sus publicaciones se lo puede ver con un look cercano al de un héroe del western, sombrero y caballo incluidos. En otra de las fotos, adelantó: "Después de una vida dedicada a la guerra, cualquier hombre querría unos días de paz, pero el destino tiene otros planes".



En esta nueva historia, dirigida por Adrian Grunberg, "Rambo" tendrá que cruzar la frontera hacia México para enfrentarse a un cártel que tiene secuestrado al hijo de un amigo.