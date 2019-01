Xuxa de vacaciones con su pareja y al natural







14/01/2019 - 11:48:14

Infobae.- A sus 55 años, Xuxa se sumó a las famosas que se muestran al natural y publicó una selfie sin maquillaje en su perfil de Instagram, que no fue bien recibida por sus seguidores.



"¡Miren el color del agua! Lindo, ¿no?", escribió la presentadora brasileña junto a la fotografía que compartió con sus más de ocho millones de seguidores en la red social.



Sin embargo, los usuarios hicieron foco en su rostro que lucía sin make-up. Algunos la encontraron irreconocible y criticaron su piel, asegurando que estaba descuidada.



"El agua se ve mejor que tu cara", "Debería teñirse el pelo. Envejecer es una cosa, pero estar desarreglada es otra cosa". "Ay, ¡me asusté! Lo que es el poder del maquillaje eh", fueron algunos de los duros mensajes que recibió la estrella en Instagram.



Otros, en cambio, felicitaron a la "Reina de los bajitos" por mostrarse sin edición.



No es la primera vez que Maria da Graça Meneghel recurre a sus redes sociales para mostrarse como una mujer real sin maquillaje ni Photoshop.



La cantante comparte su vida junto al actor y cantante Junno Andrade desde el 2012.



La popular conductora, nacida en Rio Grande do Sul, mantiene una relación a distancia con su novio, ya que ella vive en Río de Janeiro mientras que él reside en San Pablo.



Xuxa solo tuvo una hija y nació el 28 de julio de 1998: Sasha Meneghel Szafir, fruto de su relación el artista brasileña con Luciano Szafir. Nació en Río de Janeiro y, desde muy temprano, fue centro de atención por parte de los medios de Brasil.



Sasha, hoy de 20 años, decidió trasladarse a Nueva York, Estados Unidos, donde comenzó a estudiar en la reconocida escuela de diseño Parsons y se dedica al modelaje.