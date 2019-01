La foto de un huevo de gallina se convierte en la más popular de Instagram en toda la historia







14/01/2019 - 11:42:51

RT.- La fotografía de un huevo de gallina se convirtió este domingo en la imagen más popular de Instagram en toda su historia, alcanzando el récord de 29 millones de "me gusta" y destronando de esta manera una publicación de la modelo Kylie Jenner —hermana de la famosa actriz Kim Kardashian— que actualmente acumula más de 18 millones de "likes", informa el portal BuzzFeed.



"Alcancemos un récord mundial juntos y logremos la publicación con más "me gusta" en Instagram", escribió su autor, que se identificó como una gallina llamada Henrietta que vive en una zona rural británica. Y agregó: "Batiendo el récord mundial actual de Kylie Jenner (18 millones). ¡Lo logramos!"



En la mañana del pasado domingo, la foto del huevo acumulaba cerca de nueve millones de "likes", pero al cabo de unas diez horas ya había duplicado la cifra y superado la plusmarca mundial. Así, la popularidad de la nueva "estrella" de Instagram creció durante ese tiempo a razón de aproximadamente un millón de "me gusta" por hora.



Ante esta situación, la reacción de la propia Kylie Jenner no tardó en llegar. La modelo respondió publicando un video de ella misma rompiendo un huevo sobre el asfalto.