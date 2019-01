Una familia voló dos horas sentada en el piso de un avión porque sus asientos no existían





14/01/2019 - 11:39:51

RT.- Una familia se vio obligada a volar en el piso de un avión durante parte del trayecto entre Menorca (España) y Birmingham (Reino Unido) en un vuelo de la aerolínea TUI. Paula Taylor denuncia que debió permanecer sentada en el suelo durante aproximadamente dos horas tras descubrir que los asientos por los que había pagado no existían.



El incidente ocurrió en junio pasado, pero solo recientemente ha sido abordado por las autoridades de transporte civil. De acuerdo con la afectada, de 44 años, ella, su esposo y su hija de diez años, residentes del condado británico de Warwickshire, encontraron tres espacios vacíos debajo de los números de sus asientos pese a que llegaron temprano al aeropuerto para evitar inconvenientes.



"Nos miramos el uno al otro como diciendo: "¿a dónde se han ido nuestros asientos?"", relató Taylor al programa "Rip Off Britain" de la BBC.



De acuerdo con la denunciante, su hija fue acomodada en el último sitio desocupado del avión, pero ella y su cónyuge solo lograron ser ubicados en los asientos de los auxiliares de vuelo.



Tras el despegue, sin embargo, se solicitó a la pareja desalojar sus sitios para facilitar el servicio de la tripulación a los pasajeros, por lo que debieron sentarse en el suelo de la cabina, donde posteriormente fueron acompañados por la niña.



Taylor afirma que, pese a disponer de fotografías que evidenciaban lo sucedido, lo único que recibió de parte de TUI tras haber presentado la queja correspondiente fueron poco menos de 40 dólares a pesar de haber pagado 1.300 libras esterlinas (1.670 dólares) por los boletos.



La Autoridad de Aviación Civil británica, que no permite que haya pasajeros sin asiento en ninguna de las etapas de vuelo, ha abierto una investigación por posible incumplimiento de las normas y se ha puesto en contacto con la aerolínea en busca de explicaciones al incidente. Por su parte, la compañía ha ofrecido un reembolso completo de los boletos y afirmó que contactaría a los afectados para expresarles disculpas.