La Unión Europea afirma que no habrá cambios en el acuerdo del Brexit





14/01/2019 - 10:56:31

RT.- Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea respectivamente, han enviado una carta a la primera ministra británica, Theresa May, en la que aseguran que no están "en posición de acordar nada que cambie o sea inconsistente con el acuerdo".



La carta llega en el día previo a la sesión parlamentaria en la que se votará el acuerdo obtenido por el Ejecutivo de Theresa May para la salida de la UE.



El texto enviado por Tusk y Juncker también aborda, aunque sin incluir novedades, una de las dificultades centrales del Brexit, el llamado "backstop", un plan de emergencia para la gestión de la frontera entre Irlanda del Norte –que forma parte del Reino Unido– y la República de Irlanda, que es un país miembro de la Unión Europea.



Este plan, que se prevé temporal pero para el que no hay una fecha límite establecida, mantendría a todo el Reino Unido dentro en la unión aduanera, y a Irlanda del Norte alineada con el mercado único europeo en cuanto a los bienes, como una medida especial para evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.



La misiva insiste en que esta medida se aplicará de manera temporal hasta que se alcance un acuerdo comercial definitivo.