Concejala reitera que presidenta del TSE le dijo que ceda ante acoso político







14/01/2019 - 07:51:10

Los Tiempos.- La concejala de Huarina, Juana Choque (MAS), ratificó que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, le sugirió que cumpla el acuerdo que firmó con el concejal suplente, a quien denunció de acoso y violencia política. Le pidió a la autoridad que no se niegue porque tiene testigos.



“Ella no se puede negar, tiene que ser consciente (…).Yo estoy siendo totalmente discriminada (…). Yo ratifico lo que he dicho, lo que he hablado”, dijo Choque después que ayer la titular del TSE “desmintió” que le hubiera sugerido que cumpla el acuerdo firmado con el concejal suplente, denunciado por violencia y acoso político.



La presidenta del TSE manifestó que la única vez que se reunió con la concejala fue junto a sus colegas vocales del Tribunal Supremo Electoral en el que escucharon las versiones del conflicto que tenían las autoridades de ese municipio. No obstante no emitieron ninguna opinión, pues existía una denuncia en el Tribunal Departamental Electoral (TED) de La Paz.



Sin embargo, la concejala Choque tiene para su descargo que el martes 8 de enero cuando se reunió con las autoridades del Órgano Electoral no estaba sola, habían testigos. Junto a ella se encontraba su hijo menor, su abogada y la coordinadora de la Asociación de Concejalas de La Paz (Acolapaz), Lorena Lamar.