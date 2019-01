Lampe se despide con pena y sin gloria







14/01/2019 - 07:37:03

Opinión.- “Llegó como vino” tituló el portal argentino Olé sobre el arribo y salida del portero cruceño Carlos Lampe, quien después de 3 meses de estar en Boca Juniors (0 minutos jugados) se despidió del Xeneize y ahora busca equipo para la temporada 2019.



Pasaba su mejor momento en el Huachipato chileno, con más de 200 minutos sin recibir goles. Esa racha, y la lesión de Esteban Andrada, hizo posible su llegada a Boca. La emoción era “única” para el jugador, pues llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo.



Fue contratado para la Libertadores. Se sentó en el banquillo en los partidos de semifinales y la final de ida, pero en la de vuelta (Madrid, España) ya estuvo fuera de la concentración. Desde ese momento, el cruceño intentó convencer a todo Boca para quedarse. Incluso, los propios hinchas lo querían, pero no pudo concretarse su continuidad.



En los últimos días, ya estaba casi cerrada su incorporación al Huracán argentino, que tiene Copa Libertadores. Solamente faltaba el pago de 200 mil dólares al Huachipato para hacer efectivo su préstamo. Pero, Antony Silva llegó libre al Globo y se cayó el arribo de Lampe a dicho equipo.



Luego de eso, el cruceño utilizó su red social de Instagram para despedirse del Xeneize y agradecer la oportunidad de formar parte, aunque sin jugar, del club que le permitió vivir los mejores momentos de su carrera.



“Agradecer a la dirigencia, cuerpo técnico y a toda la gente por escogerme. Gracias por hacerme sentir uno más de ustedes. Fueron tres meses de muchísimas alegrías, me ayudaron a cumplir una más de mis metas”, escribió el portero nacional que ahora tiene un futuro incierto.



Es un hecho que no volverá al Huachipato chileno, pues el equipo ya cuenta con dos arqueros y, además, porque no fue de su agrado los comentarios que hizo el nacional sobre que “no volvería al club” después de su paso por Boca.



Sin embargo, no todas son malas noticias para el cruceño. Se conoce que el futbolista tiene ofertas serias para jugar en Europa y en diferentes clubes de Sudamérica.



Aunque el tiempo que le queda es poco, el guardameta se tomará los días necesarios para “elegir” la mejor opción y seguir mostrando aquel nivel que le llevó a ser observado por los clubes grandes de Argentina y estar en la mirada del mundo.