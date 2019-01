La Academia llegará al debut frente a Wilstermann con 16 días de trabajo







14/01/2019 - 07:29:47

Página siete.- Bolívar debutará el domingo como visitante frente a Wilstermann (17:15), por la primera fecha del campeonato Apertura de la División Profesional. Los celestes tendrán sólo 16 días de trabajo y varios cambios en su plantel titular en relación al que dirigía hace menos de un mes el técnico Alfredo Arias.



El nuevo DT de los celestes, César Vigevani, tiene confianza en que estas dos últimas semanas hayan sido suficientes para que el equipo vaya entendiendo la identidad que pretende darle al conjunto celeste.



“Sé que el tiempo de trabajo antes de la competencia oficial no es el adecuado, pero no es algo que nos preocupa. El grupo es nuevo por la cantidad de incorporaciones que se tuvo, pero me encontré con una plantilla con buena predisposición al trabajo, los veo muy metidos y con muchas ganas”, comentó.



Durante esta última semana el argentino ha ido configurando un posible equipo titular, en el que se observó claramente que el plantel cambió en un 55%, pero no sólo existe variantes de nombres.



El sistema que empieza a manejar el nuevo cuerpo técnico es ahora con cuatro hombres en el sector defensivo, dos hombres se encargan de la contención y generación de juego, más adelantados tres futbolistas y un solo atacante.



Debido a la disposición que hizo conocer la División Profesional, para que los clubes incluyan a jugador Sub-20 de manera obligatoria por 45 minutos, Vigevani comenzó a delinear el siguiente onceno para visitar a los aviadores. Guillermo Vizcarra, en el arco; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Mauricio Prieto y Juan José Orellana (Heber Leaños), en el sector defensivo: delante de esta línea trabajaron Leonel Justiniano y el juvenil Samuel Guzmán, más adelantados Juan Miguel Callejón, Juan Carlos Arce y Thomaz Santos; mientras que el único atacante de área sería el argentino Marcos Riquelme.



“A medida que hacemos los trabajos tácticos estamos analizando permanentemente la posibilidad de hacer sociedades en el equipo y vemos también que hay una competencia sana en todos los puestos. Los jugadores saben que no se pueden relajar, ya que tienen claro que siempre habrá un compañero que le pueda quitar el puesto”, aseguró Vigevani.



La Copa Libertadores



Luego de jugar el domingo con Wilstermann, los académicos se enfocarán por completo al encuentro del miércoles 23 frente al Defensor Sporting, por la Fase 1 de la Copa Libertadores. El lance de ida se jugará en el estadio Hernando Siles desde las 19:30. Vigevani tenía planificado no salir en la primera fecha al interior del país para mantener al grupo en la sede de Gobierno, pero en el sorteo le tocó como primera parada la capital valluna.



“Dentro de todo es cerca, ya que debemos volver inmediatamente a La Paz para alistar el choque de la Copa Libertadores frente a Defensor, que también ha tenido muchos cambios en su conformación y de entrenador”, apuntó.













Permítanos un minuto de su tiempo.



Para desarrollar el periodismo serio e independiente, esencial en democracia, que usted aprecia en Página Siete, contamos con un equipo de reporteros, editores, fotógrafos, administrativos y comerciales de primer nivel.



Los ingresos con que Página Siete opera son producto de nuestro trabajo; no contamos con prebendas de ninguna naturaleza.



Si usted desea apoyar el esfuerzo que realizamos, suscríbase a P7 VIP, para recibir de lunes a viernes una carta informativa por correo electrónico, que contendrá un resumen de las noticias y opiniones más interesantes de Página Siete, a un costo de sólo Bs 15 al mes.