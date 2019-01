En Potosí, Gobierno firma con New Pacific Metals contrato minero





14/01/2019 - 07:25:06

Con la esperanza de producir cerca de 10.000 toneladas de óxido de plata diariamente dentro de unos cinco años, la empresa canadiense New Pacific Metals que tiene como subsidiaria a la Empresa Minera Alcira en Bolivia, firmaron un contrato de producción minera con la Corporación Minera de Bolivia. El yacimiento está ubicado en el distrito minero de Colavi-Canutillos-Machacamarca, provincia Cornelio Saavedra (Potosí) y se perfila como la zona de explotación más grande del país.



“Este contrato se firma en el marco de la nueva ley minera (Ley 535 de mayo de 2014) y la ley 845 (Ley de Reversión, Control y Fiscalización de Cooperativas Mineras, de octubre de 2016). En una primera fase, es un contrato de prospección y exploración donde la empresa ya ha ido realizando una fase de perforación (de diamantina) por cerca de 52 mil metros lineales. De confirmarse las proyecciones de reserva, prácticamente va a ser el yacimiento más importante que tendremos en el país”, sostuvo el ministro de Minería, César Navarro.



La firma del contrato se realizó el pasado lunes, pero será hoy (lunes) en la ciudad de Potosí, donde se hará la presentación oficial del proyecto que perfila un yacimiento de óxido de plata muy grande. Hasta el momento el actual Gobierno no firmó ningún contrato con capital privado. San Cristóbal y Manquiri tienen contratos anteriores.



El cerro Rico de Potosí produce diariamente 3.000 toneladas de plata, mientras que la empresa Alcira espera producir 10.000 toneladas por día como mínimo, con lo que según Navarro, “sería el proyecto más grande de plata en la historia económica y minera del país” y en cuestión de volumen, “el segundo más importante después de San Cristóbal”.



La compañía



El presidente de la compañía canadiense, Gordon Neal, explicó a EL DEBER, que el contrato especifica una inversión mínima en una primera fase (prospección y exploración para identificar las reservas), de $us 6 millones para cinco años. El acuerdo tiene una duración de 15 años, que puede ampliarse a 30 años con una mayor inversión.



“A partir de ello, vamos a hacer el estudio de ingeniería para identificar el método de explotación que se va a usar. Hay que ver también la calidad del mineral que se obtenga con pruebas metalúrgicas. Al noveno año recién se desarrollará la mina”, añadió el gerente general de la minera Alcira S.A., Hernán Uribe.



Neal dijo sentirse muy satisfecho por haber firmado el contrato en Bolivia y apostado por arriesgar recursos en un 100%, luego de ver una actitud positiva de parte de las autoridades bolivianas, como el ministro César Navarro quien ha participado por tres años consecutivos en un foro internacional que se lleva a cabo en Toronto (Canadá) donde mostró el potencial minero del país.