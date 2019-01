Expertos aseguran que Wilster y el Tigre llegan mejor







Página siete.- ¿Qué equipos se armaron mejor?, ¿quiénes son los candidatos? El técnico Sergio Apaza y el exentrenador Rubén Deleva coincidieron en que los planteles que mejor llegarán al inicio del torneo Apertura son The Strongest y Wilstermann debido a que no movieron la base de su plantilla de la última temporada, algo que no pasó con los otros planteles de la División Profesional.



“El equipo que mejor se refuerza, es el que no se refuerza”, apuntó Deleva, quien además elogió el trabajo de los atigrados y aviadores que tienen esta política “desde hace varios años”.



Mientras que Apaza resaltó que los equipos que tuvieron muchas bajas y altas deberán esperar al menos tres jornadas para que se muestre la fuerza que tendrán, mientras que “los planteles que no tuvieron mucho movimiento en cuanto a pases, tendrán un inicio más sólido”.



En relación con el plantel de Achumani, aseguró que si Pablo Escobar puede volcar el liderazgo que tenía en la cancha, como director técnico “dará de qué hablar en el torneo”.



Mientras tanto, el periodista Alfonso Toto Arévalo aseguró que se hicieron movimientos inteligentes. “The Strongest aseguró el gol con la contratación de Jair Reinoso, mientras que Wilster hizo los ajustes necesarios”, resaltó el periodista.



En cuanto a refuerzos y jugadores nuevos, los tres coincidieron en que Always Ready fue el que movió más el mercado. “Es un equipo que armó muy bien su columna vertebral, con un arquero experimentado como Raúl Olivares, Nelson Cabrera en la defensa, Martín Smedberg en el medio campo y William Ferreira adelante. Ahora lo importante es ver cómo el técnico David de la Torre arma el plantel en el torneo”, destacó Arévalo.



Apaza coincidió en que son refuerzos importantes, pero aseguró que “se necesitará un tiempo prudente para ver el funcionamiento del equipo”.



El exportero Luis Galarza también aseguró que los equipos mejor reforzados se verán en el transcurso del torneo.



Sobre Bolívar, los expertos aseguraron que puede ser un protagonista importante del torneo, pero esto depende de cómo respondan los refuerzos.



“(César) Vigevani tiene un fútbol consolidado. Si logra convencer a sus jugadores de jugar de esta manera, será protagonista en el certamen”, dijo Apaza.



“Es el equipo que se reforzó con jugadores de jerarquía de fuera del país y es uno de los candidatos”, dijo Arévalo.













