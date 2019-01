Gobierno garantiza provisión de alimentos durante periodo de lluvias







14/01/2019 - 07:23:26

La Razón.- El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, aseguró este sábado que no habrá desabastecimiento de productos agrícolas durante la temporada lluviosa que vive el país.



"El abastecimiento de los mercados de productos para la canasta familiar está absolutamente garantizado (...), lo que hay que trabajar es en la recuperación, en la agricultura", dijo a los periodistas.



Cocarico indicó que se tienen zonas con mucha recarga hídrica, como el trópico de Cochabamba, donde se perdieron varias hectáreas de plátano.



A pesar de las riadas, dijo que los valles en el departamento de Santa Cruz están íntegros en su producción, también en el norte de La Paz, donde se cultivan tubérculos, legumbres, hortalizas y otros alimentos.



"Que la gente no se preocupe, sí va haber alimentos en el mercado, los alimentos no van a faltar", recalcó.