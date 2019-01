En términos comerciales: Cambios son anunciados en la CAN





14/01/2019 - 07:22:16

El Día.- El nuevo secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Hernando Pedraza, anunció ayer en Lima, Perú, una reingeniería en el seno de este organismo para completar el propósito integrador, en términos económicos, comerciales y energéticos, lanzado hace 50 años.



Organismo. "Por la deferencia y el voto de confianza de los demás gobiernos, podemos hacer una tarea que permita cumplir fidedignamente los objetivos para los que fue creada: integración, el comercio común y la calidad de vida de 108 millones de ciudadanos andinos", dijo Pedraza en conferencia de prensa.



La elección de Pedraza se dio en la 44ª Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, integrado por el canciller de Colombia, Carlos Holmes, el canciller de Perú, Néstor Popolizio; el viceministro de Comercio Exterior de Bolivia Benjamín Blanco y el vicecanciller de Ecuador Andrés Terán.



Este organismo regional, que tiene como sede Lima, eligió al nuevo secretario general de la CAN, un abogado y político colombiano, en sustitución del secretario saliente, el también colombiano Héctor Quintero, quien renunció por razones de salud.



Trabajar por el bienestar. Pedraza expresó que durante su mandato al frente de este bloque andino trabajará por el bienestar de los ciudadanos de los cuatro países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.



"Extendidos a lo largo de nuestros cuatro países por cerca de cuatro millones de kilómetros cuadrados y que no esperan más para que este organismo pueda cristalizar el anhelo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes", subrayó.



Al respecto, el canciller peruano, Néstor Popolizio, dio la bienvenida al nuevo secretario de este organismo regional, y ofreció su colaboración para cumplir los objetivos trazados.



"Estamos muy complacidos de darle la bienvenida a Perú, a la Comunidad Andina, y trabajar con él para lograr los objetivos que nos hemos planteado en la presidencia pro témpore de Perú", subrayó.