Clubes prefieren argentinos, el fútbol boliviano lo integran 10 nacionalidades







14/01/2019 - 07:18:58

El Día.- Reforzar algunas líneas para ensamblar el plantel, es el principal objetivo que tienen los 14 equipos de la División Profesional, para lograrlo buscan jugadores extranjeros que puedan marcar la diferencia. Sin tomar en cuenta a Bolivia, 10 son las nacionalidades que integran el fútbol boliviano, 86 foráneos en total. La mayoría de los clubes apuestan por traer futbolistas de nacionalidad argentina, siendo la posición de delantero el sector más contratado. Los datos plasmados en los gráficos corresponden a los futbolistas que están vinculados hasta la fecha.



Referentes. La mayoría de jugadores extranjeros que están presentes en el fútbol boliviano provienen de Argentina, solo el club paceño Always Ready no cuenta con un futbolista argentino, los restantes 13 si lo tienen. Entre los referentes están: Martín Prost (30 años) de Sport Boys, Marcos Riquelme (29 años) de Bolívar, Marcelo Aguirre (35 años) de Guabirá, Cristian "Pochi" Manuel Chávez (32 años) de Wilstermann, Juan Leandro Vogliotti (33 años) de Real Potosí, Mauro Milano (34 años) de Royal Pari, y Cristian Alessandrini (33 años) de San José.



Lo sigue Brasil. Brasil es el segundo país que aporta con jugadores a los equipos bolivianos, a excepción de Always Ready, The Strongest, Guabirá y Nacional Potosí, los restantes 10 clubes cuentan con un brasileño. Entre los nombres que más sobresalen se encuentran: La nueva incorporación de Blooming Rafael Allan (Rafinha de 27 años), Jomar Herculano (26 años) de Oriente Petrolero, Gilberto Fortunato (31 años) de Sport Boys, Charles Da Silva (34 años) de Aurora, Thomaz Santos (32 años) de Bolívar, Ricardo Duarte (29 años) de Destroyers, Serginho (34 años) de Wilstermann, Ever Urquiza de Real Potosí (20 años), Thiago Ribeiro (33 años) de Royal Pari y Marcelo Gomes (37 años) de San José.



De centroamérica. En The Strongest se encuentran dos jugadores de Panamá, El delantero y goleador Rolando Blackburn de 29 años y el defensor Adolfo Abdiel Machado de 33.



Otros continentes. Son tres los jugadores que cruzaron el continente para llegar al fútbol boliviano, de España: en Bolívar; Iker Hernández Ezquerro (24 años) y Juan Miguel Callejón (31 años), de Nacional Potosí; Bruno Pascua (28 años).

El único jugador africano es Marc Enoumba (25 años), proveniente de Camerún del club Always Ready.



Promedio de edad. Destroyers es el equipo que tiene el promedio de edad más bajo de sus extranjeros, 26.83, mientras que San José ocupa el promedio más alto con 32 siendo el brasileño Marcelo Gomes el más veterano (37).



Brasil aporta con más jugadores en el extranjero



En la temporada 2018, Brasil lideró la lista con 1.236 jugadores, seguido por Francia con 821, Argentina con 760, Serbia con 465, Inglaterra con 413, España con 361, Croacia y Alemania con 346,Colombia ocupa en el puesto nueve con 327, (veintinueve más que en la medición de hace dos años), y Uruguay con 324.

El principal destino de los jugadores colombianos es el fútbol de México, de primera y segunda división. El de los brasileños es el mercado portugués, un país donde su adaptación es fácil por el idioma y las costumbres. Los brasileños tienen embajadores en 78 de las 93 asociaciones que fueron estudiadas. Colombia tiene 234 jugadores por toda América, 17 más que hace un año; es el segundo en la región. Argentina lidera el mercado americano con 456, Chile es el principal destino de los argentinos en este continente. Bolivia actualmente tiene a cuatro jugadores reconocidos: Luis Haquín y Alejandro Chumacero en México, Danny Bejarano en Grecia y Marcelo Martins en China.



Seis técnicos extranjeros



Roberto Mosquera. Nacido en Perú, con 62 años de edad, dirige por segundo año consecutivo al club Royal Pari, antes en Bolivia, dirigió a Wilstermann con el que llegó a la semifinal de la copa Libertadores (2017). En su país, Mosquera estuvo al mando del Club Juan Aurich (2013–2015) y de Alianza Lima (2016–2016).



César Vigevani. Nacido en Argentina, con 44 años de edad, se convirtió en director técnico de Bolívar el jueves 20 de diciembre. Antes había dirigido Sport Boys de Warnes. Vigevani fue entrenador de las divisiones menores de River Plate de Argentina, también dirigió Huachipato el 2017.



Carlos Leeb. Nacido en Argentina, con 50 años de edad, retornó al país este 2019 para dirigir Sport Boys, en el que estuvo vinculado la temporada 2015-2016, aquella vez, Leeb le dio el único al cuadro de Warnes. Dirigió en los países de Argentina (Banfield y Chacarita Jr.) y Perú (Ayacucho Fc.).



Miguel Ángel Portugal. Nacido en España, con 63 años de edad, fue nombrado como director técnico de Wilstermann el jueves 20 de diciembre. En Bolivia había dirigido al club Bolívar con el que salió campeón(2012-2013). La temporada 2018 Portugal estuvo al mando de Granada CF de España.



David de la Torre. Nacido en México, David de la Torre tiene un gran historial dirigiendo en Bolivia: fue entrenador de Real Mamoré, Real Potosí, Petrolero de Yacuiba, Sport Boys (Ascendió), Guabirá, Universitario, Royal Pari (Ascendió)y Always Ready (Ascendió), con el que trabaja actualmente.



Evandro Guimaraes. Nacido en Brasil, con 46 años de edad, se convirtió en el Director Técnico de Destroyers el pasado lunes 7 de enero. El estratega llega al país luego de haber dirigido Fluminense de Feira (Brasil). Su cuerpo técnico, Joao Paulo, Sidney Silva y Rodrigo Albuquerque.



De los 14 equipos, dos técnicos son nacionalizados bolivianos, Pablo Escobar (Paraguay) y Fernando Ochoaizpur (Argentina).