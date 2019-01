Salinas: La decisión se reduce a Farías y Villegas







14/01/2019 - 07:17:31

El Deber.- El venezolano César Farías y el cochabambino Eduardo Villegas son los dos únicos candidatos que quedaron en carrera para ser elegidos por el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Futbol (FBF) como el nuevo técnico de la selección nacional, sostuvo el presidente, César Salinas, en entrevista con radio Panamericana de La Paz.



La elección será este lunes entre los integrantes de su directorio. En caso de empate en la votación, Salinas en su calidad de presidente, elegirá al nuevo seleccionador que asuma el reto en la Copa América de Brasil 2019 y el proceso eliminatorio para el Mundial de Catar 2022.



De ambos aspirantes, Farías es el principal candidato y tiene el respaldo del mandamás de la FBF que dejará al margen los incidentes del llanero cuando fue técnico de The Strongest para entregarle el mando del combinado nacional.



“Para mí sería una pérdida de tiempo, personalmente, el volver a empezar otro proceso, porque el próximo técnico, puede ser que a la mitad de estos jugadores los deje afuera y vengan otros (…) yo sé que hay mucha gente, a quien no le simpatiza (Farías), pero es trabajador y tiene liderazgo sobre un grupo, tan pesado como es la selección, la verdad muy pocas personas lo tienen y estoy apostando a un proceso a largo plazo”, justificó Salinas.



Agregó, que los seleccionados llamados por Farías el pasado año, le brindaron el apoyo para que el llanero siga al frente de la Verde, por el tiempo de trabajo ya desarrollado la pasada gestión.



De la primera lista, fueron descartados para técnicos de la Verde, el venezolano Richard Páez por su edad de 66 años y el argentino Antonio Costa, cuya forma de trabajo no colmó las expectativas de los miembros de la federación. Salinas sostuvo que el nuevo técnico debe trabajar por lo menos 11 meses.



Planes



Salinas mencionó que se tiene pleno conocimiento del trabajo y la propuesta del técnico Farías que dirigió de forma interina a la Verde en 2018. El año pasado el DT ofreció también realizar cursos de capacitación para técnicos y preparadores físicos del país, tanto teóricos como trabajo de campo. Además pidió tres microciclos “para que se cree el ambiente de grupo”, explicó.



En el caso de Villegas, el titular federativo aseguró que sus miembros debieron mantener contacto con el entrenador de San José, último campeón del fútbol boliviano y con apoyo del aficionado boliviano y d eotros entrenadores del país. En contacto con DIEZ.bo, Villegas hasta el domingo a mediodía no sostuvo llamadas de algún personero de la FBF.



Trabajo



Para el primer semestre, el próximo seleccionador tendrá dos fechas FIFA para realizar amistosos; sin embargo, hasta el momento la FBF solo confirmó el duelo ante Japón en marzo. Con miras a Copa América, la Verde tendrá 15 días de prácticas para encarar el torneo continental.