Alcalde del MAS amenaza con enterrar opositores







14/01/2019 - 07:11:11

Correo del Sur.- Las organizaciones sindicales campesinas afines al Gobierno advirtieron que "no garantizarán" la seguridad de los opositores que ingresen a territorios donde las organizaciones apoyan al MAS.



El alcalde del municipio de Colomi, Demetrio Pinto, amenazó ayer a los políticos opositores con "enterrarlos vivos" si ingresan a esta población del departamento de Cochabamba "con mentiras y ataques" al proceso de cambio y al presidente Evo Morales.



"Hablan de la democracia, hablan de la transparencia ¿Con qué cara? Ellos son vendepatrias. Entonces, con esos, nosotros no nos vamos a hacer engañar. A Colomi no les vamos a permitir ingresar a la oposición, si van a venir nosotros los vamos a enterrar vivos", manifestó la autoridad, durante el acto de entrega de un sistema de riego en su municipio, que contó con la presencia de Morales.



Actualmente, varias organizaciones políticas desarrollan su campaña electoral en distintos puntos del país, pero algunas organizaciones sociales, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), no quieren que opositores ingresen a sus regiones y pretenden que sólo el oficialismo haga sus actividades rumbo a las elecciones.



En esa línea, Pinto destacó los 13 años del gobierno de Morales y expresó su total respaldo. El Presidente "no está solo" y los "falsos cuestionamientos y críticas" lanzados por la oposición "deben darnos fortaleza para seguir luchando y ser más unidos que nunca", remarcó.



"Hermano Evo estás respaldado por estos soldados revolucionarios, que van a seguir defendiendo este proceso de cambio y vamos a garantizar la agenda 2025. Una cosa hay que meterse bien en la cabeza y eso jamás debemos olvidar hermanos, para nosotros Evo es sinónimo de unidad, desarrollo, crecimiento y estabilidad económica", apuntó.



A fines del año pasado, el senador opositor Arturo Murillo (UD) presentó un petitorio al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para solicitar la suspensión de las elecciones primarias y generales en aquellos municipios, como Shinahota (Chapare), donde sindicatos y afines al partido de gobierno no respetan los derechos políticos de las organizaciones y candidatos.



También, diputados del MAS advirtieron que en las provincias paceñas y algunas zonas de El Alto tampoco se permitirá la actividad política de opositores ligados al "neoliberalismo" y la represión en "octubre negro".



Valle alto de Cochabamba proclama binomio Evo-Álvaro



Los habitantes del eje metropolitano del departamento de Cochabamba proclamaron el domingo al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), conformado por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, como sus candidatos para las elecciones generales de este año.



"Hermanas y hermanos muchas gracias (...) Estamos todos aquí por la patria, todos estamos aquí por las nuevas generaciones, porque Bolivia en corto tiempo tiene otra imagen a nivel mundial", dijo Morales en un acto realizado en el municipio de Sacaba.



Morales pidió a los militantes del MAS que se preparen para enfrentar tres batallas en la campaña proselitista para los comicios generales que están "en calentamiento".



Detalló que entre los combates a librar están la lucha territorial y de la movilización de los sectores sociales.



"Pero fundamentalmente la batalla digital y es obligación organizarnos, prepararnos", enfatizó.



Destacó que las concentraciones de proclamación sirven, a su juicio, para que "la derecha vea que seguimos en pie de lucha".



"Seguimos defendiendo nuestro proceso y vamos a seguir avanzando como hasta ahora", aseveró.



El Mandatario dijo que los partidos de la derecha política cuentan sólo con iniciativas como llevar al MAS a una segunda vuelta o evitar que tenga dos tercios de representantes en el Órgano Legislativo.