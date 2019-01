Morales recibe críticas por broma machista en un acto televisado







14/01/2019 - 07:09:36

Los Tiempos.- El presidente Evo Morales pidió ayer en un acto de entrega en el municipio de Colomi que si las autoridades quieren verlo bailar, las cholitas deben estar sin calza. Esta declaración causó nuevamente una ola de críticas y cuestionamientos de ciudadanos mediante las redes sociales.



La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, dijo que no es la primera vez que Morales hace chistes machistas y sexistas en algunos eventos públicos. Señaló que “lo que expresa el Presidente, probablemente, causa gracia en alguna gente”, pero que refleja una mentalidad hegemónica en nuestra sociedad donde predomina una relación machista.



“Sólo una cosa estaba mal, ¿saben por qué no he bailado? (Porque) las hermanas cholitas estaban con calza, está mal eso. Hermano diputado, hermano alcalde, la próxima si quieres hacerme bailar (las cholitas) sin calza por si acaso”, dijo Morales en tono de broma durante el acto de entrega de un sistema de riego por aspersión en Colomi, Cochabamba.



Novillo dijo que en muchos casos “escuchamos que se trataba de una bromita”, pero que para las mujeres se convierte en una “agresión brutal”. Agregó que “las pequeñas bromas expresan simbólicamente, reproducen una serie de valores de nuestra sociedad que tienen como consecuencia también la menor valoración de las mujeres”.



No es la primera vez que Morales habla de las calzas, ya en septiembre de 2017, indicó que en las próximas inauguraciones que haga sólo bailará con cholitas que tengan calza, para evitar polémica.



Señaló que tomó esa decisión tras las críticas que provocó un baile que realizó con una mujer con una pollera muy corta, cuyas fotos circularon en las redes sociales y causaron polémica.



VIOLENCIA “BRUTAL” CONTRA LA MUJER



La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, dijo que se reconoce los avances que se han incorporado en este Gobierno en relación a la violencia contra las mujeres hacia la igualdad de género en términos de representación política.



Sin embargo, dijo que “estamos extrañando justamente mayor voluntad para justamente transformar los imaginarios colectivos que tiene que ver con la cultura y los valores, para justamente modificar los comportamientos en nuestra sociedad, pues tienen que ver con la violencia que estamos viendo y que se expresan de una manera brutal en contra de las mujeres”.